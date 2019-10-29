Додано: Пон 04 лис, 2019 18:15

барабашов написав: Михалыч Чё там по ответу скоко куб воды в жемчужине у моря забирает с вашого бюджету прОцентов? Чё там по ответу скоко куб воды в жемчужине у моря забирает с вашого бюджету прОцентов?

У вас там был большой вопрос, я на него кратко уже был написал и только собрался отправить как отрубили электричество, сосед завел генератор у себя на балконе, представьте себе, сосед на третьем этаже хрущевки завел генератор, я что бы нее слушать этот гул и дребезжание всего дома от генератора, сходил был в бювет, принес воды, сходил в магазин и купил покушать так как не хотел открывать и размораживать холодильник, покушал, а электричества все нет и шесть часов этот адский генератор работал у соседа на балконеТеперь к вашему вопросу, в моих расходах коммуналка забирает значительную часть бюджета зимой, я живу очень скромно, у меня очень низкая норма потребления, самая дорогая вещь, что у меня есть это пятилетний ноут с которого и пишу, летом коммуналка в бюджете расходов занимает у меня меньше 10, а зимой в отопительный сезон порядка до 30 в месяц, это если я не делаю обнов одежды и никуда не еду.Честно говоря она меня не сильно напрягает, но снова в этом нет заслуги государства, потому как я зарабатываю на нее не в Украине и не могу понять на что живут люди получающие здесь среднестатистическую з/п пусть 10000+ минус налоги, получаем 8-9 тыс., если семья и дети, три отдай в отопительный сезон за коммуналку, а на что житьЯ прошлую зиму сделал предоплату за все ком. услуги на год вперед, так получилось, что были 14000 грн. и потратить я их мог только на коммуналку, поэтому даже не считал сейчас, на прошлой неделе принесли бумагу с коммунального предприятия, что у меня долг больше 900 грн. за СДПТ в котором требуют заплатить эту сумму иначе подадут в суд на судебный приказ, и взыщут принудительно, самое интересное в этой ситуации, что в прошлом году у нас проходила очередная "реформа" ЖКХ, жэки расформировываются и на их место образовывались новые компании, так вот в платежках ГЕРЦ вдруг начали приходить начисления СДПТ от двух разных компаний т.е. получалось что у нас двор убирал один дворник от одной компании, а за ним шел убирал следом второй от другой, сантехнику в подвале один а за ним шел переделывал другой, и т.д. я перестал платить обеим компаниям, пока они судились друг с другом, месяца четыре наверное, потом одна выиграла у другой суд и их платежек ГЕРЦ одна компания исчезла, той что выиграла я заплатил и долг и наперед еще вместе со всем остальными ком услугами, ну и складывал те герцевские платежки даже не смотрел что почем, есть еще предоплата и ладно, а тут на прошлой неделе эти нарисовались со своим предупреждением о долге, это к слову о государстве-есть они тут или нетСудя по всему вас почему то интересует больше мои доходы, но мне первая часть вопроса о патриотизме была более интересна, да и время спасибо выключателям электричества было подумать, хотел на него более развернуто ответить а на этот кратко, но если вас больше этот вопрос не интересует...то на нет и суда нет.