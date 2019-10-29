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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 549550551552
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:22

  Михалыч написав:
Конкретно, что все мне в РФ нравится и где я такое писал :?: мне нет не стыдно, а чего мне стыдится, пусть будет стыдно тем кто страну и народ довел до состояния государства с самым нищим населением в Европе.
Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:31

  otg написав:
  Михалыч написав:
Конкретно, что все мне в РФ нравится и где я такое писал :?: мне нет не стыдно, а чего мне стыдится, пусть будет стыдно тем кто страну и народ довел до состояния государства с самым нищим населением в Европе.
Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно. :)


Не знаю, что Вам там видно :? я ровно отношусь к России, без истерик и предвзятости, проработал в РФ 5 лет до весны 2009 г. в основном на Урале и в Сибири, у меня нет и не было предвзятости и комплекса неполноценности перед Россией и россиянами и всегда было нормальное отношение ко мне как к украинцу никаких в свой адрес там унижений или оскорблений я не слышал ничем по сравнению с россиянами меня не выделяли, не более. Любовь и ненависть для меня слишком сильные чувства что бы я ими разбрасывался, Пу он не девушка что бы я его любил :wink: так что не приплетайте свои наклонности ко мне :oops:
Михалыч
 
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  #<1 ... 549550551552
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