Додано: Пон 04 лис, 2019 22:31

otg написав: Михалыч написав:

Конкретно, что все мне в РФ нравится и где я такое писал мне нет не стыдно, а чего мне стыдится, пусть будет стыдно тем кто страну и народ довел до состояния государства с самым нищим населением в Европе. Конкретно, что все мне в РФ нравится и где я такое писалмне нет не стыдно, а чего мне стыдится, пусть будет стыдно тем кто страну и народ довел до состояния государства с самым нищим населением в Европе. Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно. Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно.

Не знаю, что Вам там видноя ровно отношусь к России, без истерик и предвзятости, проработал в РФ 5 лет до весны 2009 г. в основном на Урале и в Сибири, у меня нет и не было предвзятости и комплекса неполноценности перед Россией и россиянами и всегда было нормальное отношение ко мне как к украинцу никаких в свой адрес там унижений или оскорблений я не слышал ничем по сравнению с россиянами меня не выделяли, не более. Любовь и ненависть для меня слишком сильные чувства что бы я ими разбрасывался, Пу он не девушка что бы я его любилтак что не приплетайте свои наклонности ко мне