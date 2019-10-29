Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 22:22
Не прикрывайтесь Европой. Вы просвечиваетесь как промокашная бумага. Вам и и открыто не надо писать, что Вы любите Пу. И так видно.
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:31
Не знаю, что Вам там видно я ровно отношусь к России, без истерик и предвзятости, проработал в РФ 5 лет до весны 2009 г. в основном на Урале и в Сибири, у меня нет и не было предвзятости и комплекса неполноценности перед Россией и россиянами и всегда было нормальное отношение ко мне как к украинцу никаких в свой адрес там унижений или оскорблений я не слышал ничем по сравнению с россиянами меня не выделяли, не более. Любовь и ненависть для меня слишком сильные чувства что бы я ими разбрасывался, Пу он не девушка что бы я его любил так что не приплетайте свои наклонности ко мне
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:53
Не обращайте внимание, и не отвечайте им.
Это ограниченные люди.
Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять.
Переход на личность комментатора - основа их троллинга.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:58
Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG.
Додано: Вів 05 лис, 2019 16:57
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)?
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