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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 550551552553
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 12:57

  ceba написав:С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)?


Вся украинская власть начиная с 1992г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 14:35

  shapo написав:
  ceba написав:С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)?


Вся украинская власть начиная с 1992г
Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору. Почему боевые корабли ВМСУ остались в бухтах Севастополя и находятся там по сей день? Украинская бригада береговой обороны в Перевальном, почему она не заняла оборону на перевале? Зачем украинский народ содержал эту бригаду и как наказан её командир? И ещё один вопрос. Как получилось ,что спец. подразделение Беркут ,защищал органы власти в Киеве ,а в Крыму Беркут выступил против киевской власти,открыто встал на сторону сепаратистов, российских террорэстычных найманьцив?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:15

  ceba написав:
  shapo написав:Вся украинская власть начиная с 1992г
Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору.


Я ответил,вам не нравится.это ваши проблемы.
Рассказывать, что СБУ Украины из г.Севастополя защищало интересы ЧФ России еще за несколько лет до 2014г не буду хотя это видел лично.
Остальные службы наверняка ушли не дальше.
Почему это произошло?
Из-за неправильной политики Украины в Крыму начиная с 1992г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35

Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)январь-сентябрь
2018
Доходы, всего - 13 986
Нефтегазовые доходы 6 302
Ненефтегазовые доходы 7 684
НДС (внутренний) 2 656
2019
Доходы, всего - 15 034
Нефтегазовые доходы 6 009
Ненефтегазовые доходы 9 026
НДС (внутренний) 3 160
Любопытные цифры. При падение доходов от нефти и газа на 5%, общие доходы бюджета выросли на 7,5%, не связанные с нефтью и газом - на 17,5, и составляют уже 60% бюджета (а были 55%). А сколько копий было сломано на форуме по поводу повышения НДС с 18 до 20%? В итоге за год цены вырастут на 3-3,5% (вклад повышения НДС в этом 1,7% пункта), а вот сборы только от внутренней торговли - на 650 млрд. рублей
Волгарь
 
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