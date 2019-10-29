Вся украинская власть начиная с 1992г
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:57
Вся украинская власть начиная с 1992г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лис, 2019 14:35
Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору. Почему боевые корабли ВМСУ остались в бухтах Севастополя и находятся там по сей день? Украинская бригада береговой обороны в Перевальном, почему она не заняла оборону на перевале? Зачем украинский народ содержал эту бригаду и как наказан её командир? И ещё один вопрос. Как получилось ,что спец. подразделение Беркут ,защищал органы власти в Киеве ,а в Крыму Беркут выступил против киевской власти,открыто встал на сторону сепаратистов, российских террорэстычных найманьцив?
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:15
Я ответил,вам не нравится.это ваши проблемы.
Рассказывать, что СБУ Украины из г.Севастополя защищало интересы ЧФ России еще за несколько лет до 2014г не буду хотя это видел лично.
Остальные службы наверняка ушли не дальше.
Почему это произошло?
Из-за неправильной политики Украины в Крыму начиная с 1992г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:35
Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)январь-сентябрь
2018
Доходы, всего - 13 986
Нефтегазовые доходы 6 302
Ненефтегазовые доходы 7 684
НДС (внутренний) 2 656
2019
Доходы, всего - 15 034
Нефтегазовые доходы 6 009
Ненефтегазовые доходы 9 026
НДС (внутренний) 3 160
Любопытные цифры. При падение доходов от нефти и газа на 5%, общие доходы бюджета выросли на 7,5%, не связанные с нефтью и газом - на 17,5, и составляют уже 60% бюджета (а были 55%). А сколько копий было сломано на форуме по поводу повышения НДС с 18 до 20%? В итоге за год цены вырастут на 3-3,5% (вклад повышения НДС в этом 1,7% пункта), а вот сборы только от внутренней торговли - на 650 млрд. рублей
Додано: Сер 06 лис, 2019 19:59
Рассказывать,что СБУ защищало интересы ЧФ РФ вам нужно было за несколько лет до 2014 года соответствующим органам, а не мне сейчас. Замечу,что СБУ это не те силы которые отражают нападение войск захватчиков. Не СБУ бросило самолеты на Бельбеке,хотя сбушники оказались еще теми чемпионами по переобуванию на бегу.
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