В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)?
Вся украинская власть начиная с 1992г
Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору. Почему боевые корабли ВМСУ остались в бухтах Севастополя и находятся там по сей день? Украинская бригада береговой обороны в Перевальном, почему она не заняла оборону на перевале? Зачем украинский народ содержал эту бригаду и как наказан её командир? И ещё один вопрос. Как получилось ,что спец. подразделение Беркут ,защищал органы власти в Киеве ,а в Крыму Беркут выступил против киевской власти,открыто встал на сторону сепаратистов, российских террорэстычных найманьцив?
shapo написав:Вся украинская власть начиная с 1992г
Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору.
Я ответил,вам не нравится.это ваши проблемы. Рассказывать, что СБУ Украины из г.Севастополя защищало интересы ЧФ России еще за несколько лет до 2014г не буду хотя это видел лично. Остальные службы наверняка ушли не дальше. Почему это произошло? Из-за неправильной политики Украины в Крыму начиная с 1992г
Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)январь-сентябрь 2018 Доходы, всего - 13 986 Нефтегазовые доходы 6 302 Ненефтегазовые доходы 7 684 НДС (внутренний) 2 656 2019 Доходы, всего - 15 034 Нефтегазовые доходы 6 009 Ненефтегазовые доходы 9 026 НДС (внутренний) 3 160 Любопытные цифры. При падение доходов от нефти и газа на 5%, общие доходы бюджета выросли на 7,5%, не связанные с нефтью и газом - на 17,5, и составляют уже 60% бюджета (а были 55%). А сколько копий было сломано на форуме по поводу повышения НДС с 18 до 20%? В итоге за год цены вырастут на 3-3,5% (вклад повышения НДС в этом 1,7% пункта), а вот сборы только от внутренней торговли - на 650 млрд. рублей
В Набережных Челнах открылся новый завод стиральных машин
в Набережных Челнах состоялось открытие завода по производству стиральных машин Haier. Завод по производству стиральных машин китайской корпорации Haier расположился на 30 тыс. м2 и рассчитан на выпуск 500 тыс. единиц техники в год. В проект инвестировано около 3 млрд рублей.
В год на заводе будет производиться 500 тыс. стиральных машин. Впоследствии планируется установить вторую линию, которая позволит выпускать до 1 млн единиц техники. Модельный ряд пока насчитывает 12 наименований с последующим его расширением. На первом этапе будет производиться техника среднего ценового сегмента. Церемония закладки первого камня на строительстве завода стиральных машин состоялась 28 мая прошлого года.
Вроде по Украине и санкций никто не вводил - а таких инвестиций в заводы днем с огнем не сыщешь.
Но конечно дурацкий клип на ютубе с картинками надерганными отовсюду - это аргумент легко кроющий строительство иностранцами заводов в России .
В Набережных Челнах открылся новый завод стиральных машин
в Набережных Челнах состоялось открытие завода по производству стиральных машин Haier. Завод по производству стиральных машин китайской корпорации Haier расположился на 30 тыс. м2 и рассчитан на выпуск 500 тыс. единиц техники в год. В проект инвестировано около 3 млрд рублей.
В год на заводе будет производиться 500 тыс. стиральных машин. Впоследствии планируется установить вторую линию, которая позволит выпускать до 1 млн единиц техники. Модельный ряд пока насчитывает 12 наименований с последующим его расширением. На первом этапе будет производиться техника среднего ценового сегмента. Церемония закладки первого камня на строительстве завода стиральных машин состоялась 28 мая прошлого года.
Вроде по Украине и санкций никто не вводил - а таких инвестиций в заводы днем с огнем не сыщешь.
Но конечно дурацкий клип на ютубе с картинками надерганными отовсюду - это аргумент легко кроющий строительство иностранцами заводов в России .
О чем Вы, какая промышленность Індекс промислової продукції Industrial production index1 2010=100, % 2006 IX 111.5 2019 IX 83.1 http://www.ukrstat.gov.ua/ В сентябре 19-го индекс промпроизводства всего 74,5% от сентября 2006-го, т.е. упал на четверть за 13 лет. И ведь никаких перспектив роста - нет ни кадров/ни оборудования/ни денех. Недавно пан Зеленский посетил ведущий танковый завод страны в Харькове - оказалось с 2009-го он произвел всего 1 (ОДИН) танк! В воюющей стране...
Волгарь написав:В сентябре 19-го индекс промпроизводства всего 74,5% от сентября 2006-го, т.е. упал на четверть за 13 лет. И ведь никаких перспектив роста - нет ни кадров/ни оборудования/ни денех. Недавно пан Зеленский посетил ведущий танковый завод страны в Харькове - оказалось с 2009-го он произвел всего 1 (ОДИН) танк! В воюющей стране...
Когда я в 2016 году писал про Антонов - что как завод производящий самолеты он мертв, меня тут чуть ли не всем сайтом обвиняли во всех смертных грехах. Обещали что через полгода-год он начнет производить по десятку самолетов в год по саудовскому, азербайджанскому, казахстанскому и прочих меморандумах. Пара месяцев осталось до 2020 года - как было произведено ноль самолетов, так и осталось. Правда число защитников Антонова слегка уменьшилось, хотя и сейчас нет да нет и услышишь про то как Украина строит самолеты.
Волгарь написав:В сентябре 19-го индекс промпроизводства всего 74,5% от сентября 2006-го, т.е. упал на четверть за 13 лет. И ведь никаких перспектив роста - нет ни кадров/ни оборудования/ни денех. Недавно пан Зеленский посетил ведущий танковый завод страны в Харькове - оказалось с 2009-го он произвел всего 1 (ОДИН) танк! В воюющей стране...
Когда я в 2016 году писал про Антонов - что как завод производящий самолеты он мертв, меня тут чуть ли не всем сайтом обвиняли во всех смертных грехах. Обещали что через полгода-год он начнет производить по десятку самолетов в год по саудовскому, азербайджанскому, казахстанскому и прочих меморандумах. Пара месяцев осталось до 2020 года - как было произведено ноль самолетов, так и осталось. Правда число защитников Антонова слегка уменьшилось, хотя и сейчас нет да нет и услышишь про то как Украина строит самолеты.
А тем временем Индекс Мосбиржи перешагнул рубеж в 3000 пунктов
В четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи преодолел исторический рубеж в 3000 пунктов. По данным на 14:28 МСК индекс вырос на 0,71% к закрытию среды, достигнув 3001,94 п.
Волгарь написав:А тем временем Индекс Мосбиржи перешагнул рубеж в 3000 пунктов В четверг, 7 ноября, индекс Мосбиржи преодолел исторический рубеж в 3000 пунктов. По данным на 14:28 МСК индекс вырос на 0,71% к закрытию среды, достигнув 3001,94 п.