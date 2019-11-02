Додано: Сер 06 лис, 2019 14:35

shapo написав: ceba написав: С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)? С высоты прошедшего после событий времени.Кто виновен в столь быстрой сдаче Крыма "зеленым человечкам"(российской армии)?



Вся украинская власть начиная с 1992г Вся украинская власть начиная с 1992г

Огульно винить всю украинскую власть с 1992 года это ответ ни о чем. Я спрашивал о виновных в быстрой сдаче Крыма ,ведь на полуострове было достаточно сил и средств для организации достойного отпора агрессору. Почему боевые корабли ВМСУ остались в бухтах Севастополя и находятся там по сей день? Украинская бригада береговой обороны в Перевальном, почему она не заняла оборону на перевале? Зачем украинский народ содержал эту бригаду и как наказан её командир? И ещё один вопрос. Как получилось ,что спец. подразделение Беркут ,защищал органы власти в Киеве ,а в Крыму Беркут выступил против киевской власти,открыто встал на сторону сепаратистов, российских террорэстычных найманьцив?