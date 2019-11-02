Додано: Чет 07 лис, 2019 15:06

Волгарь написав: Не очень понимаю, чем покупка Газпрома могла бы помочь Украине. Сейчас он стоит 92 млрд. долларов, но 50 % + акций остается у РФ (как государства) в любом случае. Да и таких денег у Украины (и украинцев) просто нет. А решись кто-то купить хотя бы 10% акций на рынке (2 млрд. шт.), это сразу поднимет цену акции до 500-от рублей. Это биржа. Но если весной 20-го объявят дивиденды в 20 рублей против 16-ти за 2018-ый, то 300 мы увидим к маю. Не очень понимаю, чем покупка Газпрома могла бы помочь Украине. Сейчас он стоит 92 млрд. долларов, но 50 % + акций остается у РФ (как государства) в любом случае. Да и таких денег у Украины (и украинцев) просто нет. А решись кто-то купить хотя бы 10% акций на рынке (2 млрд. шт.), это сразу поднимет цену акции до 500-от рублей. Это биржа. Но если весной 20-го объявят дивиденды в 20 рублей против 16-ти за 2018-ый, то 300 мы увидим к маю.

Если учесть, что год назад они были в районе 150-160 руб., а в течение 3 лет обещают перейти на 50 % по МСФО на дивы, а некоторые в минфине РФ читал предлагают уже со следующего года, то дивы даже при нынешних низких ценах на газ и прибыли Газпрома будут в районе 35 руб на акцию уже в 2020 г., то тогда легко можно увидеть и 350 и даже 500 руб. за акцию при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ и ставки депозитов в банках.P.S. пусть начали собирать пару лет назад, когда цена была 130 и купили бы 15 % к 20 году, 15 % при тех ценах c постепенным ростом было бы порядка 5-7 ярдов $, имели бы в 2020 г. те же 3 ярда долларов одних дивидендов и да крупный пакет газика порядка 5 % был продан с баланса гос банка по цене значительно ниже чем цена на бирже была на тот момент + в этом году продали порядка 3 % квазиказначейских акций которые были на балансе самого Газпрома по цене 200,5 руб. при цене на бирже 225 руб на момент сделки, так что при желании можно было собрать крупный пакет даже не сдвинув биржу, а то и по цене ниже биржи.