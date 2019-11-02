В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Знову ж таки чи потрібні танки у значних к-тях, якщо вони ефективно знищуються відповідним ракетами?
Признавая, что боевая эффективность танковой роты на «Оплотах» будет незначительно превышать мощь танковой роты на модернизированных Т-64, подготовленных для ведения боевых действий ночью. Но стоимость которых – в пять раз меньше.
Волгарь написав:Уже 271. У меня с нервами все в порядке, почему мои акции так волнуют Вас, не могу понять. Это ведь ПОКА, даже не миллион долларов - сумма далеко не впечатляющая. Я лично знаю людей (Бывших сотрудников Газпромбанка и Волготрансгаза, получивших их в 93-ем), у которых миллион + акций, но никаких эмоций это у меня не вызывает, кроме одной - МОЛОДЦЫ.
Потому....что я давно говорил, Украина и украинцы, давайте скинемся и купим Газпром пока он стоит дешево и даже очень дешево и нам тогда будет пофиг как и через кого качает Газпром газ, спокойно будем жить на дивиденды.....плюс сам думал прикупить но не было свободных денег что бы вложиться в Газпром
Не переживайте за то что акций Газпрома не успели прикупить. У нас политикум таков, что запросто может от какого-либо особо одарённого депутата Рады законопроект выстрелить "о конфискации ценных бумаг государства-агрессора и сжигании их прилюдно на майдане, и аресте лиц ими владевших как пособников РФ"
Shram написав:Не переживайте за то что акций Газпрома не успели прикупить. У нас политикум таков, что запросто может от какого-либо особо одарённого депутата Рады законопроект выстрелить "о конфискации ценных бумаг государства-агрессора и сжигании их прилюдно на майдане, и аресте лиц ими владевших как пособников РФ"
Волгарь написав:Уже 271. У меня с нервами все в порядке, почему мои акции так волнуют Вас, не могу понять. Это ведь ПОКА, даже не миллион долларов - сумма далеко не впечатляющая. Я лично знаю людей (Бывших сотрудников Газпромбанка и Волготрансгаза, получивших их в 93-ем), у которых миллион + акций, но никаких эмоций это у меня не вызывает, кроме одной - МОЛОДЦЫ.
Потому....что я давно говорил, Украина и украинцы, давайте скинемся и купим Газпром пока он стоит дешево и даже очень дешево и нам тогда будет пофиг как и через кого качает Газпром газ, спокойно будем жить на дивиденды.....плюс сам думал прикупить но не было свободных денег что бы вложиться в Газпром все расстроили вы меня пойду открою еще одну баночки икры....трески, на черную еще не зарабатываю
P.S. уже 272
Не очень понимаю, чем покупка Газпрома могла бы помочь Украине. Сейчас он стоит 92 млрд. долларов, но 50 % + акций остается у РФ (как государства) в любом случае. Да и таких денег у Украины (и украинцев) просто нет. А решись кто-то купить хотя бы 10% акций на рынке (2 млрд. шт.), это сразу поднимет цену акции до 500-от рублей. Это биржа. Но если весной 20-го объявят дивиденды в 20 рублей против 16-ти за 2018-ый, то 300 мы увидим к маю.
Волгарь написав:Не очень понимаю, чем покупка Газпрома могла бы помочь Украине. Сейчас он стоит 92 млрд. долларов, но 50 % + акций остается у РФ (как государства) в любом случае. Да и таких денег у Украины (и украинцев) просто нет. А решись кто-то купить хотя бы 10% акций на рынке (2 млрд. шт.), это сразу поднимет цену акции до 500-от рублей. Это биржа. Но если весной 20-го объявят дивиденды в 20 рублей против 16-ти за 2018-ый, то 300 мы увидим к маю.
Если учесть, что год назад они были в районе 150-160 руб., а в течение 3 лет обещают перейти на 50 % по МСФО на дивы, а некоторые в минфине РФ читал предлагают уже со следующего года, то дивы даже при нынешних низких ценах на газ и прибыли Газпрома будут в районе 35 руб на акцию уже в 2020 г., то тогда легко можно увидеть и 350 и даже 500 руб. за акцию при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ и ставки депозитов в банках.
P.S. пусть начали собирать пару лет назад, когда цена была 130 и купили бы 15 % к 20 году, 15 % при тех ценах c постепенным ростом было бы порядка 5-7 ярдов $, имели бы в 2020 г. те же 3 ярда долларов одних дивидендов и да крупный пакет газика порядка 5 % был продан с баланса гос банка по цене значительно ниже чем цена на бирже была на тот момент + в этом году продали порядка 3 % квазиказначейских акций которые были на балансе самого Газпрома по цене 200,5 руб. при цене на бирже 225 руб на момент сделки, так что при желании можно было собрать крупный пакет даже не сдвинув биржу, а то и по цене ниже биржи.
Волгарь написав:Не очень понимаю, чем покупка Газпрома могла бы помочь Украине. Сейчас он стоит 92 млрд. долларов, но 50 % + акций остается у РФ (как государства) в любом случае. Да и таких денег у Украины (и украинцев) просто нет. А решись кто-то купить хотя бы 10% акций на рынке (2 млрд. шт.), это сразу поднимет цену акции до 500-от рублей. Это биржа. Но если весной 20-го объявят дивиденды в 20 рублей против 16-ти за 2018-ый, то 300 мы увидим к маю.
Если учесть, что год назад они были в районе 150-160 руб., а в течение 3 лет обещают перейти на 50 % по МСФО на дивы, а некоторые в минфине РФ читал предлагают уже со следующего года, то дивы даже при нынешних низких ценах на газ и прибыли Газпрома будут в районе 35 руб на акцию, то тогда легко можно увидеть и 350 и даже 500 руб. за акцию при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ и ставки депозитов в банках.
P.S. пусть купили бы 15 % год назад, имели те же 3 ярда долларов одних дивидендов и да крупный пакет газика порядка 5 % был в этом году продан с баланса гос банка по цене значительно ниже чем цена на бирже была на тот момент
Год назад - раньше надо было!!!. 21 лет назад они стоили 3-30 (хотел, но не купил), а весной нулевого 10-50 - купил. А летом 94-го на 1 ваучер, стоивший 24 000 ТЕХ рублей (20 долларов) вообще давали 2000 акций! И 5-6 сотен ваучеров я мог купить уже 25 лет назад (а, скажем, в мае 8-го продать каждую акцию по 15 долларов). Вот это было бы буквально ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ! Так что, не переживайте Ну, а если серьезно Международные резервы Российской Федерации Еженедельные значения на конец отчетной даты млрд долл. США Дата Объем 01.11.2019 542,9 02.09.2011 543,4 http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ Судя по тому, что только в ноябре Минфин РФ планирует купить 4 млрд. долларов, к концу года будет 550 млрд. ЗВР. До 598-ми (рекорда 2008-го) пока далековато, но достижимо.
ceba написав:Извините,я пошутил, думал у вас имеются средства раз вы о акциях Газпрома рассуждали.
У меня нет денег на все свои идеи даже размазывая деньги по ним очень тонким слоем, но если есть идея то слежу за ней, как в той присказке-чтобы купить что-либо нужное, надо продать что-то ненужное, а у меня пока ничего ненужного на продажу нет, все свои покупки тщательно оцениваю прежде чем вложиться, не могу позволить себе роскошь ошибаться