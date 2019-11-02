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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:17
Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
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ceba
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25
ceba написав:Михалыч
Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
Я в этом году свой скромный портфель уже поретрусил, от всего неудачного избавился/переложился, если появляются свободные деньги сразу выкладываюсь на долгосрок, рассматриваю только долгосрочные варианты как говорится на пенсию, отсюда и особая тщательность, проработка и изучение в выборе инструментов для вложения.
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Михалыч
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Додано: Чет 07 лис, 2019 22:53
27661 написав: Shram написав:
Не обращайте внимание, и не отвечайте им.
Это ограниченные люди.
Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно
приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять.
Переход на личность комментатора - основа их троллинга.
Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG.
Убого выглядете вы -любители Пу
Над вами смеется весь украинский форум
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otg
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