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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:17

Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25

  ceba написав:Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.


Я в этом году свой скромный портфель уже поретрусил, от всего неудачного избавился/переложился, если появляются свободные деньги сразу выкладываюсь на долгосрок, рассматриваю только долгосрочные варианты как говорится на пенсию, отсюда и особая тщательность, проработка и изучение в выборе инструментов для вложения.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:53

  27661 написав:
  Shram написав:Не обращайте внимание, и не отвечайте им.
Это ограниченные люди.
Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять.
Переход на личность комментатора - основа их троллинга.

Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG. :D
Убого выглядете вы -любители Пу :) Над вами смеется весь украинский форум :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:15

  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

  Волгарь написав:Глупо, в стиле тролей.

  Shram написав:Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:25

  otg написав:
  27661 написав:Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG. :D
Убого выглядете вы -любители Пу :) Над вами смеется весь украинский форум :)
Украинский форум,как и лидер нации, знает толк в сатире и юморе.
ceba
 
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