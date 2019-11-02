В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
Я в этом году свой скромный портфель уже поретрусил, от всего неудачного избавился/переложился, если появляются свободные деньги сразу выкладываюсь на долгосрок, рассматриваю только долгосрочные варианты как говорится на пенсию, отсюда и особая тщательность, проработка и изучение в выборе инструментов для вложения.
Shram написав:Не обращайте внимание, и не отвечайте им. Это ограниченные люди. Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять. Переход на личность комментатора - основа их троллинга.
Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG.
Убого выглядете вы -любители Пу Над вами смеется весь украинский форум
Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня. Детский сад пройден, первый класс школы. Уже не дурацкие картинки, а видео. Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!! Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.
Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young (EY)говорится что большинство фирм в России увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го. Значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Траты на жалованье среднему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4%, тем самым обогнав уровень потребительских цен. По данным Росстата, годовая инфляция сейчас составляет 2,4 процента. Также Ernst&Young прогнозирует, что в будущем массовых сокращений не ожидается. Желание сократить свой штат есть только у 7 процентов компаний. При этом четверть предприятий планирует будущее увеличение штата.