В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
Я в этом году свой скромный портфель уже поретрусил, от всего неудачного избавился/переложился, если появляются свободные деньги сразу выкладываюсь на долгосрок, рассматриваю только долгосрочные варианты как говорится на пенсию, отсюда и особая тщательность, проработка и изучение в выборе инструментов для вложения.
Shram написав:Не обращайте внимание, и не отвечайте им. Это ограниченные люди. Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять. Переход на личность комментатора - основа их троллинга.
Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG.
Убого выглядете вы -любители Пу Над вами смеется весь украинский форум
Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня. Детский сад пройден, первый класс школы. Уже не дурацкие картинки, а видео. Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!! Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.
Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young (EY)говорится что большинство фирм в России увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го. Значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Траты на жалованье среднему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4%, тем самым обогнав уровень потребительских цен. По данным Росстата, годовая инфляция сейчас составляет 2,4 процента. Также Ernst&Young прогнозирует, что в будущем массовых сокращений не ожидается. Желание сократить свой штат есть только у 7 процентов компаний. При этом четверть предприятий планирует будущее увеличение штата.
Не стыдно такую туфту постить? Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма. Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад. Про Францию еще смешнее. Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня. Детский сад пройден, первый класс школы. Уже не дурацкие картинки, а видео. Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!! Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.
Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.
Читать нужно внимательнее, а там написано Фильм, снятый телекомпанией НТВ в 2001 году. И если вы думаете, что с тех пор что-то кардинально поменялось - смотрите вот это:
Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.
Shram написав: Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня. Детский сад пройден, первый класс школы. Уже не дурацкие картинки, а видео. Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!! Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.
Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.
Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.
Вот-вот. Вы быстро учитесь. Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум. А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.
PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?