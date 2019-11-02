Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:26

shapo написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

Волгарь написав: Глупо, в стиле тролей. Глупо, в стиле тролей.

Shram написав: Угу, уровень детского сада. Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний



В исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young (EY)говорится что большинство фирм в России увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.

Значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Траты на жалованье среднему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%.

Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4%, тем самым обогнав уровень потребительских цен. По данным Росстата, годовая инфляция сейчас составляет 2,4 процента.

Также Ernst&Young прогнозирует, что в будущем массовых сокращений не ожидается. Желание сократить свой штат есть только у 7 процентов компаний. При этом четверть предприятий планирует будущее увеличение штата.

Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня.Детский сад пройден, первый класс школы.Уже не дурацкие картинки, а видео.Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!!Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.