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обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 552553554555
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:17

Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25

  ceba написав:Михалыч Я тоже долго выбираю когда что-то покупаю и не смотря на это бывают покупки неудачные.


Я в этом году свой скромный портфель уже поретрусил, от всего неудачного избавился/переложился, если появляются свободные деньги сразу выкладываюсь на долгосрок, рассматриваю только долгосрочные варианты как говорится на пенсию, отсюда и особая тщательность, проработка и изучение в выборе инструментов для вложения.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 22:53

  27661 написав:
  Shram написав:Не обращайте внимание, и не отвечайте им.
Это ограниченные люди.
Всех кто хоть как-то не согласен с их мнением и мнением насаждаемым из телевизора они автоматически безосновательно приписывают к любителям Путина и начинают оскорблять.
Переход на личность комментатора - основа их троллинга.

Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG. :D
Убого выглядете вы -любители Пу :) Над вами смеется весь украинский форум :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:15

  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

  Волгарь написав:Глупо, в стиле тролей.

  Shram написав:Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:38

  shapo написав:
  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

  Волгарь написав:Глупо, в стиле тролей.

  Shram написав:Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM
Подобные видео можно снять в любой стране ,даже в стране главного друга украинцев США.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qMjeGBYcFk или в первой Франции youtube.com/watch?v=HPGdS8zpZ4I.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:45

  otg написав:
  27661 написав:Тут дело уровне интеллекта спорящих, вот если бы OTG был умнее Михалыча, то тогда бы Михалыч выглядет так убого, как сейчас OTG. :D
Убого выглядете вы -любители Пу :) Над вами смеется весь украинский форум :)

Это потому, что у меня прекрасное чувство юмора. :D

Да вы не берите так близко к сердцу. Не у всех получается в начале. Вы книжки почитайте какие нибудь, для начала.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:26

  shapo написав:
  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

  Волгарь написав:Глупо, в стиле тролей.

  Shram написав:Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM


Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня.
Детский сад пройден, первый класс школы.
Уже не дурацкие картинки, а видео.
Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!!
Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.

Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.

В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В исследовании международной аудиторской компании Ernst & Young (EY)говорится что большинство фирм в России увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Траты на жалованье среднему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%.
Отмечается, что фонд оплаты труда вырос на 6,4%, тем самым обогнав уровень потребительских цен. По данным Росстата, годовая инфляция сейчас составляет 2,4 процента.
Также Ernst&Young прогнозирует, что в будущем массовых сокращений не ожидается. Желание сократить свой штат есть только у 7 процентов компаний. При этом четверть предприятий планирует будущее увеличение штата.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:36

  ceba написав:
Подобные видео можно снять в любой стране ,даже в стране главного друга украинцев США.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qMjeGBYcFk или в первой Франции youtube.com/watch?v=HPGdS8zpZ4I.


Не стыдно такую туфту постить?
Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма.
Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад.
Про Францию еще смешнее.
Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40

  Shram написав:
  shapo написав:
  shapo написав:https://www.youtube.com/watch?v=i9ka1FelYlo

  Волгарь написав:Глупо, в стиле тролей.

  Shram написав:Угу, уровень детского сада.

https://www.youtube.com/watch?v=hhT0jif1qNM


Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня.
Детский сад пройден, первый класс школы.
Уже не дурацкие картинки, а видео.
Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!!
Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.

Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.


Читать нужно внимательнее, а там написано Фильм, снятый телекомпанией НТВ в 2001 году. И если вы думаете, что с тех пор что-то кардинально поменялось - смотрите вот это:

Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=jb_Qug5oY2c
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:27

  shapo написав:
  Shram написав:
Ну вот молодец какой, чувствуется повышение уровня.
Детский сад пройден, первый класс школы.
Уже не дурацкие картинки, а видео.
Только видео 2001 года. Почти 20 лет назад!!!!!
Надеюсь, что далее от вас будет видео чуть современнее, а там глядишь и к цифрам перейдёте.

Смешные вы, в своем стремлении видеть только черное и не замечать других цветов.


Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=jb_Qug5oY2c


Вот-вот.
Вы быстро учитесь.
Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум.
А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.

PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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