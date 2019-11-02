В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Не стыдно такую туфту постить? Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма. Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад. Про Францию еще смешнее. Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
Ну так тебе же не стыдно выдавать видео за 2001 год как объективную реальность. Напрасно ты защищаешь бледнолицых братьев. Если по твоей версии это нелегалы ,то куда смотрит местная полиция. До тебя не доходит,что русскому блогеру незачем вылазить из машины и опрашивать обитателей палаток ,это дело американских властей. У нас в городе нелегалы живут в лучших условиях , а полиция их шерстит не по детски. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo