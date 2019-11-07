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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 15:31

  shapo написав:
  ceba написав:
Подобные видео можно снять в любой стране ,даже в стране главного друга украинцев США.https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qMjeGBYcFk или в первой Франции youtube.com/watch?v=HPGdS8zpZ4I.


Не стыдно такую туфту постить?
Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма.
Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад.
Про Францию еще смешнее.
Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
Ну так тебе же не стыдно выдавать видео за 2001 год как объективную реальность. Напрасно ты защищаешь бледнолицых братьев. Если по твоей версии это нелегалы ,то куда смотрит местная полиция. До тебя не доходит,что русскому блогеру незачем вылазить из машины и опрашивать обитателей палаток ,это дело американских властей. Ведь российского блогера потом легко можно будет обвинить в организации переправки нелегалов в США через румынскую границу. У нас в городе нелегалы живут в лучших чем в США условиях , а полиция их шерстит не по детски,сказывается наследование кровавой гебни. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Про первую Францию я сам бы посмеялся, но видео из новостей украинского канала так,что приходиться верить.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:17

Вопрос к жителю Севы - у вас вода с крана чистейшая горная ни разу не хлорированная.
И дешевле чем в любом городе на Днепре(и в Днепре тоже дороже)
И пьёте вы её без счётчиков больше хохлов, и моетесь чаще их, и вообще не экономите её ни куба, потому что при Пу счётчики на воду не нужны крымчанам.
И сам вопрос - а куда деваются сотни тысяч тонн говностоков хрымчан,не иначе говнотрубопровод в Ростов с Волгоградом тайно Сечин проложил, шоб воды ЮБК были чище слезы? А то на спутниковых снимках никаких полей аэрации(фильтровальных полей где говно разлагается и его водоросли жрут) нигде в Хрыму нема. Розочками с пирамидками какаити?
барабашов
 
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  #<1 ... 553554555556
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