Додано: Суб 09 лис, 2019 19:12

Shram написав: shapo написав: Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.

https://www.youtube.com/watch?v=jb_Qug5oY2c Ядерная "сверхдержава" с миллионами нищих.15 февр. 2019 г.



Вот-вот.

Вы быстро учитесь.

Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум.

А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.



PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета? Вот-вот.Вы быстро учитесь.Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум.А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?

1) Засуньте свой менторский тон себе в ...2) Адресочки тоже себе оставьте т.к. большинство украинских пенсионеров, а это треть населения Украины, прозябают на 2-3 тыс.грн3) Видосик худо-бедно почти с госкомпании НТВ4) Расскажите лучше, крутой финансист, где хранит поднявшаяся с колен Россия с инвестициями в стиральные машины, свои ЗВР и в чем поскольку уже задавл этот вопрос и он остался без ответа.А цифирки которыми тут периодически кормят свидетели подъема России о надоях молока, урожайности зерновых и пр. я еще при СССР наслушался,не хватает только выплавки чугуна и стали в сравнении с 1913г.Вот только реальная жизнь как при СССР отличалась от бравурных рапортов, так и сейчас отличается поскольку богатство в отличие от клятого совка распределено совсем неравномерно как по социальным группам ,так и по регионам.Поэтому после ЗВР еще что-нибудь конкретное черкнитете из жизни пенсионера из глубинки или матери-одиночки с двумя детьми аналогичной вашей киевской знакомой.PS Я никогда не утверждал, что в Украине все распрекрасно и люди счастливы, скорее,наоборот,но имея и родственников, и знакомых в России знаю ситуацию не из жонглирования с цифрами.