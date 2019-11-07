В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не стыдно такую туфту постить? Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма. Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад. Про Францию еще смешнее. Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
Ну так тебе же не стыдно выдавать видео за 2001 год как объективную реальность. Напрасно ты защищаешь бледнолицых братьев. Если по твоей версии это нелегалы ,то куда смотрит местная полиция. До тебя не доходит,что русскому блогеру незачем вылазить из машины и опрашивать обитателей палаток ,это дело американских властей. Ведь российского блогера потом легко можно будет обвинить в организации переправки нелегалов в США через румынскую границу. У нас в городе нелегалы живут в лучших чем в США условиях , а полиция их шерстит не по детски,сказывается наследование кровавой гебни. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo Про первую Францию я сам бы посмеялся, но видео из новостей украинского канала так,что приходиться верить.
Вопрос к жителю Севы - у вас вода с крана чистейшая горная ни разу не хлорированная. И дешевле чем в любом городе на Днепре(и в Днепре тоже дороже) И пьёте вы её без счётчиков больше хохлов, и моетесь чаще их, и вообще не экономите её ни куба, потому что при Пу счётчики на воду не нужны крымчанам. И сам вопрос - а куда деваются сотни тысяч тонн говностоков хрымчан,не иначе говнотрубопровод в Ростов с Волгоградом тайно Сечин проложил, шоб воды ЮБК были чище слезы? А то на спутниковых снимках никаких полей аэрации(фильтровальных полей где говно разлагается и его водоросли жрут) нигде в Хрыму нема. Розочками с пирамидками какаити?
Вот-вот. Вы быстро учитесь. Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум. А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.
PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?
1) Засуньте свой менторский тон себе в ... 2) Адресочки тоже себе оставьте т.к. большинство украинских пенсионеров, а это треть населения Украины, прозябают на 2-3 тыс.грн 3) Видосик худо-бедно почти с госкомпании НТВ 4) Расскажите лучше, крутой финансист, где хранит поднявшаяся с колен Россия с инвестициями в стиральные машины, свои ЗВР и в чем поскольку уже задавл этот вопрос и он остался без ответа. А цифирки которыми тут периодически кормят свидетели подъема России о надоях молока, урожайности зерновых и пр. я еще при СССР наслушался,не хватает только выплавки чугуна и стали в сравнении с 1913г. Вот только реальная жизнь как при СССР отличалась от бравурных рапортов, так и сейчас отличается поскольку богатство в отличие от клятого совка распределено совсем неравномерно как по социальным группам ,так и по регионам. Поэтому после ЗВР еще что-нибудь конкретное черкнитете из жизни пенсионера из глубинки или матери-одиночки с двумя детьми аналогичной вашей киевской знакомой. PS Я никогда не утверждал, что в Украине все распрекрасно и люди счастливы, скорее,наоборот,но имея и родственников, и знакомых в России знаю ситуацию не из жонглирования с цифрами.
shapo написав:Не стыдно такую туфту постить? Такое ощущение что вернулся лет на 45 назад в репортажи В.Зорина и прочих советских пропагандонов обличающих звериный оскал капитализма. Сейчас это видео какого русского с 37 подписчиками который даже не потрудился вылезти из машины и спросить у обитателей палаток они действительно американцы потерявшие работу когда благодаря Трампу безработица в США минимальна или это нелегалы -латиносы перебравшиеся в США 2 недели назад. Про Францию еще смешнее. Оказывается, там 5 млн за чертой бедности. А сколько там сейчас нелегалов или эмигрантов из бывших колоний сидящих в 3-м поколении на пособии и ни хрена не делающих?
ceba написав:Ну так тебе же не стыдно выдавать видео за 2001 год как объективную реальность. Напрасно ты защищаешь бледнолицых братьев. Если по твоей версии это нелегалы ,то куда смотрит местная полиция. До тебя не доходит,что русскому блогеру незачем вылазить из машины и опрашивать обитателей палаток ,это дело американских властей. Ведь российского блогера потом легко можно будет обвинить в организации переправки нелегалов в США через румынскую границу.
1) Ты что,не прочел что там написано дальше о том, что ситуация сейчас не лучше? 2) Я не знаю кто там сидит в этих палатках и где они расставлены.Это элементарно узнать даже без знания английского крутым русским блогером с 37 подписчиками. Достаточно остановиться возле палаток и послушать на каком языке разговаривают - английском или испанском, а не мчаться на скорости 50км/ч будто угнал авто.
ceba написав:Про первую Францию я сам бы посмеялся, но видео из новостей украинского канала так,что приходиться верить.
Серьезно, и вправду веришь? А когда по этому каналу показывают пустые крымские пляжи в разгар сезона тоже веришь? И последнее. Если там в этих Франциях и США так хреново что же все туда рвуться, а бедный Трамп вынужден стену ставить. А из расцветающей России уже несколько лет наибольшее количество эмигрантов в Израиль,переплюнули Украину. Понятно, что едут в основном за дарконом (израильским иностранным паспортом позволяющим без визы кататься по европе),но и остающихся достаточно. Это.конечно, очень незначительный срез российского социума, но прутся -то и в Канаду, и в Австралию, и в те же США, и поток не снижается.
Вот-вот. Вы быстро учитесь. Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум. А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.
PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?
1) Засуньте свой менторский тон себе в ...
А что вы хотели получить выкладывая сюда всякий мусор с ютуба с дурацкими картинками под музыку. Почёт и уважение?
shapo написав:4) Расскажите лучше, крутой финансист, где хранит поднявшаяся с колен Россия с инвестициями в стиральные машины, свои ЗВР и в чем поскольку уже задавл этот вопрос и он остался без ответа.
Структура ЗВР России не является гос.тайной и периодически публикуется.
shapo написав: А цифирки которыми тут периодически кормят свидетели подъема России о надоях молока, урожайности зерновых и пр. я еще при СССР наслушался,не хватает только выплавки чугуна и стали в сравнении с 1913г. Вот только реальная жизнь как при СССР отличалась от бравурных рапортов, так и сейчас отличается поскольку богатство в отличие от клятого совка распределено совсем неравномерно как по социальным группам ,так и по регионам.
Представьте, в России уже 30 лет как капитализм - с его неравномерным распределением средств, есть и бедные и богатые люди, и бедные и богатые регионы. Но в среднем далеко не так всё плохо как рисует украинские СМИ и как многим украинцам хотелось бы верить. Примерно на уровне Восточной Европы, может чуть хуже, но не критично. Более того динамика движения экономики позитивна.
И возвращаясь к теме ветке, санкции влияют на экономику России конечно негативно. Но размер этого негатива сильно очень приукрашен. О чем и пытаюсь достучатся, дабы не возникало иллюзий и ложных представлений о РФ и её скором развале.
Ведь почти у половины форумчан уже мнение что украинцам и делать то ничего не надо, можно просто на диване полежать и подождать, и скоро Россия развалится и польётся на Украину и её жителей счастье неописуемое и тут же проблемы все решатся.
Не будет такого, Россия куда как крепче стоит на ногах чем принято считать в украинском обществе, и более того серьезно при этом усиливает свою и экономическую и соответствено свою военную мощь. И если опыт Крыма и ЛДНР украинцев ничему не научит , то подобное грозит опять повторится.
Shram написав:Структура ЗВР России не является гос.тайной и периодически публикуется.
Для меня, инженера, является. То, что я прочёл, для меня загадка. Помимо 18% реального золота из 500млрд баксов ЗВР остальное так называемые валютные резервы. Не просветите, финансист, что это, мусорные американские бумаги, ничем не обеспеченный как часто пишут в российской прессе доллар или что-то другое?
shapo написав:Серьезно, и вправду веришь? А когда по этому каналу показывают пустые крымские пляжи в разгар сезона тоже веришь? И последнее. Если там в этих Франциях и США так хреново что же все туда рвуться, а бедный Трамп вынужден стену ставить. А из расцветающей России уже несколько лет наибольшее количество эмигрантов в Израиль,переплюнули Украину. Понятно, что едут в основном за дарконом (израильским иностранным паспортом позволяющим без визы кататься по европе),но и остающихся достаточно. Это.конечно, очень незначительный срез российского социума, но прутся -то и в Канаду, и в Австралию, и в те же США, и поток не снижается.
А разве у вас показывают пустые крымские пляжи в разгар сезона?Я не смотрю украинское ТВ, у нас в городе его нет,сам понимаешь оккупанты отключили. Я не знаю кто куда едет,но гастарбайтеров у нас в городе полно легальных и нелегальных. А в городе в котором ты проживаешь есть гастарбайтеры приехавшие к вам из других стран? Число жителей в моем городе за 5 лет выросло на 15 %. В 2018 году в городе введено 300 тыс кв. метров жилья. Как дела обстоят в твоем городе?