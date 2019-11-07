Додано: Суб 09 лис, 2019 20:43

shapo написав: Shram написав: ]



Вот-вот.

Вы быстро учитесь.

Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум.

А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.



PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета? Вот-вот.Вы быстро учитесь.Ещё шаг и перейдём к цифрам - всё таки это финансовый форум.А свои сентиментальные видосики можете на форуме одиноких мамочек постить. Чтобы они там жалели бедных несчастных россиян.PS, реально знаю одну киевлянку, что на зарплату 6500 гривен, в одиночку растит двух детей 4 и 6 лет. Адрес дать для съемки следующего сюжета?



1) Засуньте свой менторский тон себе в ... 1) Засуньте свой менторский тон себе в ...

shapo написав: 4) Расскажите лучше, крутой финансист, где хранит поднявшаяся с колен Россия с инвестициями в стиральные машины, свои ЗВР и в чем поскольку уже задавл этот вопрос и он остался без ответа. 4) Расскажите лучше, крутой финансист, где хранит поднявшаяся с колен Россия с инвестициями в стиральные машины, свои ЗВР и в чем поскольку уже задавл этот вопрос и он остался без ответа.

shapo написав: А цифирки которыми тут периодически кормят свидетели подъема России о надоях молока, урожайности зерновых и пр. я еще при СССР наслушался,не хватает только выплавки чугуна и стали в сравнении с 1913г.

Вот только реальная жизнь как при СССР отличалась от бравурных рапортов, так и сейчас отличается поскольку богатство в отличие от клятого совка распределено совсем неравномерно как по социальным группам ,так и по регионам.

А цифирки которыми тут периодически кормят свидетели подъема России о надоях молока, урожайности зерновых и пр. я еще при СССР наслушался,не хватает только выплавки чугуна и стали в сравнении с 1913г.Вот только реальная жизнь как при СССР отличалась от бравурных рапортов, так и сейчас отличается поскольку богатство в отличие от клятого совка распределено совсем неравномерно как по социальным группам ,так и по регионам.

А что вы хотели получить выкладывая сюда всякий мусор с ютуба с дурацкими картинками под музыку. Почёт и уважение?Структура ЗВР России не является гос.тайной и периодически публикуется.Представьте, в России уже 30 лет как капитализм - с его неравномерным распределением средств, есть и бедные и богатые люди, и бедные и богатые регионы. Но вдалеко не так всё плохо как рисует украинские СМИ и как многим украинцам хотелось бы верить. Примерно на уровне Восточной Европы, может чуть хуже, но не критично. Более того динамика движения экономики позитивна.И возвращаясь к теме ветке, санкции влияют на экономику России конечно негативно. Но размер этого негатива сильно очень приукрашен. О чем и пытаюсь достучатся, дабы не возникало иллюзий и ложных представлений о РФ и её скором развале.Ведь почти у половины форумчан уже мнение что украинцам и делать то ничего не надо, можно просто на диване полежать и подождать, и скоро Россия развалится и польётся на Украину и её жителей счастье неописуемое и тут же проблемы все решатся.Не будет такого, Россия куда как крепче стоит на ногах чем принято считать в украинском обществе, и более того серьезно при этом усиливает свою и экономическую и соответствено свою военную мощь. И если опыт Крыма и ЛДНР украинцев ничему не научит , то подобное грозит опять повторится.