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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48

shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58

  ceba написав:shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.


Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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