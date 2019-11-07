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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48
shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58
Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
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