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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48
shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
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ceba
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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58
ceba написав:shapo
В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
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shapo
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59
shapo написав: ceba написав:shapo
В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Пр. Острякова вполне себе вписывается в понятие проспект даже по меркам украинских городов, тем более Севастополь построен между бухт,холмов и балок. Си Мол не супермаркет, а торговый центр, построен ,по моему,хорошо.
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ceba
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