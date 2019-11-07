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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48
shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58
Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59
Пр. Острякова вполне себе вписывается в понятие проспект даже по меркам украинских городов, тем более Севастополь построен между бухт,холмов и балок. Си Мол не супермаркет, а торговый центр, построен ,по моему,хорошо.
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:17
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать?
Что среднестатистический житель Нижнего Новгорода живет лучше, чем среднестатический житель Познани или Валенсии? Или что среднестатистический житель Херсона или Запорожья живет лучше, чем среднестатический житель Нижнего Новгорода? Вряд ли оба дискутирующих в это верят.
С тем, что и в российских, и украинских городах хватает людей, живущих хуже, чем условный среднестатистический житель, думаю, тоже оппоненты спорить не будут.
Ну так о чем спор-то?
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:51
Невнимательно читали.
Все, что я хотел сказать, написал.
20млн из 147млн чел в России живут за чертой бедности. Это лучше чем в Украине, но ничего хорошего тоже нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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