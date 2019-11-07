RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48

shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
ceba
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 12.03.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58

  ceba написав:shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.


Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59

  shapo написав:
  ceba написав:shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.


Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Пр. Острякова вполне себе вписывается в понятие проспект даже по меркам украинских городов, тем более Севастополь построен между бухт,холмов и балок. Си Мол не супермаркет, а торговый центр, построен ,по моему,хорошо.
ceba
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 12.03.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать? :)

Что среднестатистический житель Нижнего Новгорода живет лучше, чем среднестатический житель Познани или Валенсии? Или что среднестатистический житель Херсона или Запорожья живет лучше, чем среднестатический житель Нижнего Новгорода? Вряд ли оба дискутирующих в это верят.
С тем, что и в российских, и украинских городах хватает людей, живущих хуже, чем условный среднестатистический житель, думаю, тоже оппоненты спорить не будут.

Ну так о чем спор-то? :)
PasserBy
 
Повідомлень: 149
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:51

  PasserBy написав:Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать? :)

Невнимательно читали.
Все, что я хотел сказать, написал.
20млн из 147млн чел в России живут за чертой бедности. Это лучше чем в Украине, но ничего хорошего тоже нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2269
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 554555556557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує проїзд електротранспортом по Україні...
R2 » Суб 09 лис, 2019 09:24
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 09:24
sena_2008atp
Скільки заробляють водії Uber 1, 2
R2 » Чет 07 лис, 2019 13:55
18 1152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 15:51
ALexxxS
Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...
R2 » Чет 07 лис, 2019 12:19
2 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:07
vasyl_havryliv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.