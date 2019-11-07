Додано: Нед 10 лис, 2019 19:46

PasserBy написав: Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать?



Что среднестатистический житель Нижнего Новгорода живет лучше, чем среднестатический житель Познани или Валенсии? Или что среднестатистический житель Херсона или Запорожья живет лучше, чем среднестатический житель Нижнего Новгорода? Вряд ли оба дискутирующих в это верят.

С тем, что и в российских, и украинских городах хватает людей, живущих хуже, чем условный среднестатистический житель, думаю, тоже оппоненты спорить не будут.



Ну так о чем спор-то? Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать?Что среднестатистический житель Нижнего Новгорода живет лучше, чем среднестатический житель Познани или Валенсии? Или что среднестатистический житель Херсона или Запорожья живет лучше, чем среднестатический житель Нижнего Новгорода? Вряд ли оба дискутирующих в это верят.С тем, что и в российских, и украинских городах хватает людей, живущих хуже, чем условный среднестатистический житель, думаю, тоже оппоненты спорить не будут.Ну так о чем спор-то?

Какая может быть дискуссия.У меня есть знакомый среднестатический гражданин Швейцарии Вернер, ему уже под 70-т,владелец неюольшого ресторана, месячными доходами мне с ним не сравниться . Но Вернер живет на съемной ,как выразилась его жена украинка, полуторокомнатной квартире ,а я в собственной трешке 2009 года постройки, 81 м. кв с автономным отоплением. И зубы Вернер вставлял себе в Киеве за штуку баксов , в Швейцарии с него бы слупили пять штук. Восемь лет назад Вернер чуть не помер. Спасла жена,вызвала скорую, в больнице не берут нужно направление врача,узкого спеца, запись на месяц вперед. Жена -украинка дала взятку швейцарскому врачу, тот принял пациента и выписал направление в больницу. В Швейцарии с больницами получше,но оказывается есть нюансы. Получается,что и в Украине и в России не так уж все и плохо.