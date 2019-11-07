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Додано: Нед 10 лис, 2019 08:48
shapo В Севастополе нет улицы Вострякова,а есть проспект Острякова и он сейчас не хуже, любого проспекта в Киеве с сопоставимыми ценами на жилье.
Додано: Нед 10 лис, 2019 08:58
Значит, забыл за 8 лет.
Надеюсь, 5 км с которого маршрутки на Балаклаву отправлялись еще есть и супермаркет Sea Mall который мы строили тоже стоит.
Проспект для улицы Острякова слишком пафосно хотя для Крыма это,м.б. и нормально, там все мелкое.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:59
Пр. Острякова вполне себе вписывается в понятие проспект даже по меркам украинских городов, тем более Севастополь построен между бухт,холмов и балок. Си Мол не супермаркет, а торговый центр, построен ,по моему,хорошо.
Додано: Нед 10 лис, 2019 14:17
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Почитал дискуссию ... господа, а что вы хотите друг друга доказать?
Что среднестатистический житель Нижнего Новгорода живет лучше, чем среднестатический житель Познани или Валенсии? Или что среднестатистический житель Херсона или Запорожья живет лучше, чем среднестатический житель Нижнего Новгорода? Вряд ли оба дискутирующих в это верят.
С тем, что и в российских, и украинских городах хватает людей, живущих хуже, чем условный среднестатистический житель, думаю, тоже оппоненты спорить не будут.
Ну так о чем спор-то?
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:51
Невнимательно читали.
Все, что я хотел сказать, написал.
20млн из 147млн чел в России живут за чертой бедности. Это лучше чем в Украине, но ничего хорошего тоже нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 10 лис, 2019 16:45
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Суперечка про те що Росія замість того знизити пенсійній вік таким чином покращивши шанси пересічного росіянина дожити до пенсії та підняти пенсію щоб пенсіонери не шукали їжу по мусорних баках; гроші на Україну та Сирію є; а на своїх пенсіонерів немає.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:19
Собственно название ветки вам в подсказку.
Некоторые форумчане кидают сюда весь негатив, что происходит в России, с явным намерением показать как тяжело (и недолго!) стало жить в России после 2014 года. И что скоро от "санкций и международной изоляции" РФ придёт кирдык.
То что от санкций эффект минимальнийший, а изоляция ограничивается только вербальными сентенциями западных политиков второго-третьего эшелона - замечать не желают.
Как и то что там где выгодно Запад сам прекрасно ложит на санкции и преотличнейше сотрудничает с русскими.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:46
Какая может быть дискуссия.У меня есть знакомый среднестатический гражданин Швейцарии Вернер, ему уже под 70-т,владелец неюольшого ресторана, месячными доходами мне с ним не сравниться . Но Вернер живет на съемной ,как выразилась его жена украинка, полуторокомнатной квартире ,а я в собственной трешке 2009 года постройки, 81 м. кв с автономным отоплением. И зубы Вернер вставлял себе в Киеве за штуку баксов , в Швейцарии с него бы слупили пять штук. Восемь лет назад Вернер чуть не помер. Спасла жена,вызвала скорую, в больнице не берут нужно направление врача,узкого спеца, запись на месяц вперед. Жена -украинка дала взятку швейцарскому врачу, тот принял пациента и выписал направление в больницу. В Швейцарии с больницами получше,но оказывается есть нюансы. Получается,что и в Украине и в России не так уж все и плохо.
Востаннє редагувалось ceba в Нед 10 лис, 2019 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49
Вот толко на видео почему-то голодные пенсионерки с пенсией 9600 которой только на коммуналку и простые россияне с зп 15 тыс
Продолжай в том же духе что санкции и российские кампании в Сирии и Украине не влияют на благосостояние и культурное поведение русских
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:07
Видимо,ваш знакомый банкрот с безработной женой.
Разницу между зарплатами в Швейцарии и Украине или России они вам не рассказали?
Про медпомощь совсем смешно.
В клинике Киева где я 3 года назад делал операцию на сердце иногда приезжают швейцарские врачи проводить мастер-классы на особо тяжелых больных.
Разница в их и здешнем уровне - космос.
А про взятки врачам на западе это вообще нечто.
Они десятилетиями тяжело учатся и работают добиваясь своего статуса. И никто не будет пачкаться за какую-то мелочь чтобы потерять лицензию.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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