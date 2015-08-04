ceba написав:

Какая может быть дискуссия.У меня есть знакомый среднестатический гражданин Швейцарии Вернер, ему уже под 70-т,владелец неюольшого ресторана, месячными доходами мне с ним не сравниться . Но Вернер живет на съемной ,как выразилась его жена украинка, полуторокомнатной квартире ,а я в собственной трешке 2009 года постройки, 81 м. кв с автономным отоплением. И зубы Вернер вставлял себе в Киеве за штуку баксов , в Швейцарии с него бы слупили пять штук. Восемь лет назад Вернер чуть не помер. Спасла жена,вызвала скорую, в больнице не берут нужно направление врача,узкого спеца, запись на месяц вперед. Жена -украинка дала взятку швейцарскому врачу, тот принял пациента и выписал направление в больницу. В Швейцарии с больницами получше,но оказывается есть нюансы. Получается,что и в Украине и в России не так уж все и плохо.