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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 555556557558
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:17

  Ukrainian написав:
  Shram написав:
  PasserBy написав:

Ну так о чем спор-то? :)


Собственно название ветки вам в подсказку.

Некоторые форумчане кидают сюда весь негатив, что происходит в России, с явным намерением показать как тяжело (и недолго!) стало жить в России после 2014 года. И что скоро от "санкций и международной изоляции" РФ придёт кирдык.
То что от санкций эффект минимальнийший, а изоляция ограничивается только вербальными сентенциями западных политиков второго-третьего эшелона - замечать не желают.
Как и то что там где выгодно Запад сам прекрасно ложит на санкции и преотличнейше сотрудничает с русскими.

Вот толко на видео почему-то голодные пенсионерки с пенсией 9600 которой только на коммуналку и простые россияне с зп 15 тыс


Ещё один предлагает жалеть бедных россиян....

Экспорт России в США по годам, млрд долл.

2015 - 8,4
2016 - 9,4
2017 - 10,7
2018 - 12,5
перв. пол 2019 - 6,6 ( ориентировочно за год - 13,2)

Ага, санкции....
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:28

  shapo написав:
  ceba написав:Какая может быть дискуссия.У меня есть знакомый среднестатический гражданин Швейцарии Вернер, ему уже под 70-т,владелец неюольшого ресторана, месячными доходами мне с ним не сравниться . Но Вернер живет на съемной ,как выразилась его жена украинка, полуторокомнатной квартире ,а я в собственной трешке 2009 года постройки, 81 м. кв с автономным отоплением. И зубы Вернер вставлял себе в Киеве за штуку баксов , в Швейцарии с него бы слупили пять штук. Восемь лет назад Вернер чуть не помер. Спасла жена,вызвала скорую, в больнице не берут нужно направление врача,узкого спеца, запись на месяц вперед. Жена -украинка дала взятку швейцарскому врачу, тот принял пациента и выписал направление в больницу. В Швейцарии с больницами получше,но оказывается есть нюансы. Получается,что и в Украине и в России не так уж все и плохо.


Видимо,ваш знакомый банкрот с безработной женой и с плохой медстраховкой.
Разницу между зарплатами в Швейцарии и Украине или России они вам не рассказали?
Про медпомощь совсем смешно.
В клинике Киева где я 3 года назад делал операцию на сердце иногда приезжают швейцарские врачи проводить мастер-классы на особо тяжелых больных.
Разница в их и здешнем уровне - космос.
А про взятки врачам на западе это вообще нечто.
Они десятилетиями тяжело учатся и работают добиваясь своего статуса. И никто не будет пачкаться за какую-то мелочь чтобы потерять лицензию.
Да и вообще что-то странное вы пишите.
То он чуть не помер, то сам до врача дошел.К узкому спецу во всех странах очередь, но по ургентному случаю вы получите медпомощь даже если вы бомж.
Разница в з.п. огромная, и знакомый не банкрот, и у жены в Украине бизнес, салон косметологический с дорогим оборудованием, и квартиру в Киеве они купили для жены ,так как не смотря на то,что они женаты лет пятнадцать у жены нет швейц. гражданства, она моложе его на 20 лет и выходила за него замуж чтобы свалить из Украины. Это подруга моей младшей сестры, еще с детства. Я хорошо знал её и её отца еще с конца семидесятых годов. Почему ты беззаветно грудью встаешь на защиту западных ценностей? Как только, что то нехорошее о западе то клевещут, а как про Россию то все чистая правда.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:06

Shram
Посмотри внимательно на структуру экспорт-импорт Россия США
https://russian-trade.com/reports-and-r ... -v-2018-g/
Сырье из недр матушки России распродают, а доходом с пенсионерами и простыми россиянами не делятся
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:28

  Ukrainian написав:Shram
Посмотри внимательно на структуру экспорт-импорт Россия США
https://russian-trade.com/reports-and-r ... -v-2018-g/


Я ещё раз повторю

2015 - 8,4
2016 - 9,4
2017 - 10,7
2018 - 12,5
перв. пол 2019 - 6,6 ( ориентировочно за год - 13,2)

Без разницы что, главное что американцы (основной поставщик и лоббист санкций) с каждым годом покупают из России товаров всё больше и больше.

Не разрывают отношения и рвут торговые связи, а наоборот наращивают торговлю и укрепляют экономические отношения.

Из вашей ссылки
В 2018 году товарооборот России с США составил 25 021 672 307 долл. США, увеличившись на 7,86% (1 823 197 280 долл. США) по сравнению с 2017 годом.

Экспорт России в США в 2018 году составил 12 505 682 050 долл. США, увеличившись на 16,88% (1 805 717 290 долл. США) по сравнению с 2017 годом.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:33

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Без разницы что, главное что американцы (основной поставщик и лоббист санкций) с каждым годом покупают из России товаров всё больше и больше.

Не більше, основа експорту - енергоносії, на які сильно зросла ціна, з 2015-го року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:55

  ceba написав:
  shapo написав:
Видимо,ваш знакомый банкрот с безработной женой и с плохой медстраховкой.
Разницу между зарплатами в Швейцарии и Украине или России они вам не рассказали?
Про медпомощь совсем смешно.
В клинике Киева где я 3 года назад делал операцию на сердце иногда приезжают швейцарские врачи проводить мастер-классы на особо тяжелых больных.
Разница в их и здешнем уровне - космос.
А про взятки врачам на западе это вообще нечто.
Они десятилетиями тяжело учатся и работают добиваясь своего статуса. И никто не будет пачкаться за какую-то мелочь чтобы потерять лицензию.
Да и вообще что-то странное вы пишите.
То он чуть не помер, то сам до врача дошел.К узкому спецу во всех странах очередь, но по ургентному случаю вы получите медпомощь даже если вы бомж.
Разница в з.п. огромная, и знакомый не банкрот, и у жены в Украине бизнес, салон косметологический с дорогим оборудованием, и квартиру в Киеве они купили для жены ,так как не смотря на то,что они женаты лет пятнадцать у жены нет швейц. гражданства, она моложе его на 20 лет и выходила за него замуж чтобы свалить из Украины. Это подруга моей младшей сестры, еще с детства. Я хорошо знал её и её отца еще с конца семидесятых годов. Почему ты беззаветно грудью встаешь на защиту западных ценностей? Как только, что то нехорошее о западе то клевещут, а как про Россию то все чистая правда.

1) Нет никаких западных или восточных ценностей т. к. люди везде одинаковы
2) Об организации и функционирование медицины знаю из печального личного опыта когда выбирал где делать операцию - в Израиле, Германии или Украине и по инфе от сына работающего а израильской медицине построенной по американскому образцу, но с большей соц защитой. Поэтому в твои сказки о врачах берущих взятки не верю.
В любой нормальной стране врач - представитель минимум среднего класса, а часто и выше, и пачкаться какими-то взятками никогда не будет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:55

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Без разницы что, главное что американцы (основной поставщик и лоббист санкций) с каждым годом покупают из России товаров всё больше и больше.

Ну в 2014 году нефть была по $30 сейчас по $60 металлы и прочее сырье аналогично
Ростом это назвать сложно
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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