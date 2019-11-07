В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав:Без рецепта нигде в нормальной стране медикаменты не купишь. Про лоббирование в неурочное время не понял. Если врач помимо госклиники практикует в частной что там встречается часто, то почему это называется взяткой? Если она обошла очередь в госклинике, то врача элементарно вычислить и устроить ему большие проблемы в случае если он сам не ведёт эту очередь. В общем что-то не чисто и непонятно
Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной.
ceba написав: Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной.
1) Нормальная страна это страна в которой врач уважаемый человек и которому абсолютно нецелесобразно брать взятки из-за того, что он потеряет намного большею А если ему понадобится больше денег их элементарно заработать не нарушая закон,это страна где медикаменты продают по рецепту, а не кому попало и люди не занимаются самолечением по рекламе из ТВ или соседки по подъезду. 2) Рая нет нигде в мире, тем не менее пока эмиграция идет из стран 3-го мира к которым относятся и республики бывшего СССР в сторону золотого миллиарда, а не наоборот.В Швейцарии чтобы получить гражданство нужно непрерывно прожить 12 лет. 3) Жилье в нормальных странах вовсе не является фетишем,Швейцария в этом отношении лидер https://business-swiss.ch/2016/03/stran ... -zhil-ya/#https://www.kommersant.ru/doc/3908583 даже по сравнению с Германией. 3) Про комплексы. Анекдот: Маленький червячок спрашивает у мамы: - Мама, а мы можем жить в больших вкусных яблоках? - Да, сынок! - А в больших душистых грушах? - Тоже можем. - Так почему же мы живем в говне? - Родину, сынок, не выбирают!
Востаннє редагувалось shapo в Пон 11 лис, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.