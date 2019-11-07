Додано: Пон 11 лис, 2019 09:51

ceba написав: Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной. Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной.

1) Нормальная страна это страна в которой врач уважаемый человек и которому абсолютно нецелесобразно брать взятки из-за того, что он потеряет намного большею А если ему понадобится больше денег их элементарно заработать не нарушая закон,это страна где медикаменты продают по рецепту, а не кому попало и люди не занимаются самолечением по рекламе из ТВ или соседки по подъезду.2) Рая нет нигде в мире, тем не менее пока эмиграция идет из стран 3-го мира к которым относятся и республики бывшего СССР в сторону золотого миллиарда, а не наоборот.В Швейцарии чтобы получить гражданство нужно непрерывно прожить 12 лет.3) Жилье в нормальных странах вовсе не является фетишем,Швейцария в этом отношении лидердаже по сравнению с Германией.3) Про комплексы.Анекдот:Маленький червячок спрашивает у мамы:- Мама, а мы можем жить в больших вкусных яблоках?- Да, сынок!- А в больших душистых грушах?- Тоже можем.- Так почему же мы живем в говне?- Родину, сынок, не выбирают!