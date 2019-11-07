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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 557558559560>
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:21

  shapo написав:Без рецепта нигде в нормальной стране медикаменты не купишь.
Про лоббирование в неурочное время не понял.
Если врач помимо госклиники практикует в частной что там встречается часто, то почему это называется взяткой?
Если она обошла очередь в госклинике, то врача элементарно вычислить и устроить ему большие проблемы в случае если он сам не ведёт эту очередь.
В общем что-то не чисто и непонятно
Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:37

У вяликой смехдержавы новый кризис в стиле "денег нет" (С) поэтому отжимать гроши будут как всегда на россии принято у народа:
С Нового Года лимит на посылку будет 200 евро.
А чуть позже лимит понизят до 50. Ибонефиг :lol:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:51

  ceba написав: Ты явно закомплексован. Нормальная страна ,не нормальная. Я понятия не имею какие в Швейцарии клиники гос . или не гос. и что у них там со страховкой. У моей знакомой возникли проблемы и она рассказала ,как их решала, говорит медицина дорого, жилье дорого, по сравнению с нами они может и богачи, а у себя такие же обыватели живущие в скромной ,даже по нашим меркам квартире, да к тому же съемной.


1) Нормальная страна это страна в которой врач уважаемый человек и которому абсолютно нецелесобразно брать взятки из-за того, что он потеряет намного большею А если ему понадобится больше денег их элементарно заработать не нарушая закон,это страна где медикаменты продают по рецепту, а не кому попало и люди не занимаются самолечением по рекламе из ТВ или соседки по подъезду.
2) Рая нет нигде в мире, тем не менее пока эмиграция идет из стран 3-го мира к которым относятся и республики бывшего СССР в сторону золотого миллиарда, а не наоборот.В Швейцарии чтобы получить гражданство нужно непрерывно прожить 12 лет.
3) Жилье в нормальных странах вовсе не является фетишем,Швейцария в этом отношении лидер https://business-swiss.ch/2016/03/stran ... -zhil-ya/# https://www.kommersant.ru/doc/3908583 даже по сравнению с Германией.
3) Про комплексы.
Анекдот:
Маленький червячок спрашивает у мамы:
- Мама, а мы можем жить в больших вкусных яблоках?
- Да, сынок!
- А в больших душистых грушах?
- Тоже можем.
- Так почему же мы живем в говне?
- Родину, сынок, не выбирают!
Востаннє редагувалось shapo в Пон 11 лис, 2019 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:01

  Подолянин написав:У вяликой смехдержавы новый кризис в стиле "денег нет" (С) поэтому отжимать гроши будут как всегда на россии принято у народа:
С Нового Года лимит на посылку будет 200 евро.
А чуть позже лимит понизят до 50. Ибонефиг :lol:


Не понял что к чему привязано.
Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки 100 евро.
Получается Украина отжимает гроши у народа в два раза сильнее?
Ибонефиг?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:58

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:Не понял что к чему привязано.
Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки
А Украина здесь причем?
Вы свою россию за которую так переживаете еще долго с Украиной сравнивать будете?
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:07

shapo Тебе видней в чем ты живешь.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:18

  ceba написав:shapo Тебе видней в чем ты живешь.


Да,конечно,Россия это рай на земле куда даже Депардье и еще пару нежелающих платить налоги шоу-деятелей переехали,правда,ненадолго.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:42

shapo Депардье уехал, а приехал Сноуден и остался. Один из умнейших говорил,что ад и рай это две половинки души. Ты не читаешь информацию,что в Москве скупается недвижимость таким антиподами как королева и ужасный Асад?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:54

  shapo написав:
1) Нормальная страна это страна в которой врач уважаемый человек и которому абсолютно нецелесобразно брать взятки из-за того, что он потеряет намного больше

НОрмальна країна - де працююче виробництво і його працівники ціняться , а не медики . Медики - це такий собі контингент паразитів на тілі людства ... Так що не треба ... Ціна операції в 100 тисяч євро - це адекватна вартість її ? Це просто договірна ціна ... Добре там , де страховки є по-максимуму . Але це знову ж таки - не так масово ... І тут теж - тандем медики-фінансисти ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:25

  Puente написав:
  shapo написав:
1) Нормальная страна это страна в которой врач уважаемый человек и которому абсолютно нецелесобразно брать взятки из-за того, что он потеряет намного больше

НОрмальна країна - де працююче виробництво і його працівники ціняться , а не медики . Медики - це такий собі контингент паразитів на тілі людства ... Так що не треба ... Ціна операції в 100 тисяч євро - це адекватна вартість її ? Це просто договірна ціна ... Добре там , де страховки є по-максимуму . Але це знову ж таки - не так масово ... І тут теж - тандем медики-фінансисти ...


Да уж, как все запущено.
Если бы не было медиков ваша продолжительность жизни ограничивалась бы максимум 40 годами и у вас были бы все шансы отправиться в мир иной до 40 лет от элементарного заражения крови не говоря о эпидемиях типа чумы уносивших по пол-европы.
Если считаете что медики получают свои деньги зря попробуйте сдать их экзамены если вас вообще к ним допустят т.к. в некоторых странах для того чтобы учиться в меде нужно иметь балл после школы выше чем у айтишников придумавших компьютер на котором вы сейчас строчите чушь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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