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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:28

  ceba написав:shapo Депардье уехал, а приехал Сноуден и остался. Один из умнейших говорил,что ад и рай это две половинки души. Ты не читаешь информацию,что в Москве скупается недвижимость таким антиподами как королева и ужасный Асад?


Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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