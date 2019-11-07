Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 15:28
Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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