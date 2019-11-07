Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
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Додано: Пон 11 лис, 2019 15:28
Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:12
Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс.
Иначе выглядите посмешищем.
Если будущее снижение беспошлинной суммы посылки до 200 евро в России, вас так сильно взволновавшее - это бесчеловечный отжим денег у народа, то почему вас так не возмущает ныне существующий украинский лимит в 100 евро, который гораздо ниже и получается ещё более бесчеловечным отжимом денег?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:32
Депардье приехал в Россию из-за налогов, т. е. денег получив бесплатно то о чем многие россияне мечтают - квартиры в Саранске и Грозном. А Сноуден из-за чего, неужели идейеых соображений?
И какие сейчас идеи в России?
Коммунизм не строят, а что строят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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