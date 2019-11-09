В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:shapo Депардье уехал, а приехал Сноуден и остался. Один из умнейших говорил,что ад и рай это две половинки души. Ты не читаешь информацию,что в Москве скупается недвижимость таким антиподами как королева и ужасный Асад?
Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы. Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много? Неужели королева-мать из Великобритании?
Shram написав:Не понял что к чему привязано. Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки
А Украина здесь причем?
Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс. Иначе выглядите посмешищем.
Если будущее снижение беспошлинной суммы посылки до 200 евро в России, вас так сильно взволновавшее - это бесчеловечный отжим денег у народа, то почему вас так не возмущает ныне существующий украинский лимит в 100 евро, который гораздо ниже и получается ещё более бесчеловечным отжимом денег?
shapo написав: Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Ты мог бы быть консультантом по России в Конгрессе США.
Депардье приехал в Россию из-за налогов, т. е. денег получив бесплатно то о чем многие россияне мечтают - квартиры в Саранске и Грозном. А Сноуден из-за чего, неужели идейеых соображений? И какие сейчас идеи в России? Коммунизм не строят, а что строят?
Shram написав:Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс. Иначе выглядите посмешищем.
Посмещище - это форумные плакальщицы по россии. Работающие на подхвате у трехрублевых ботов типа волгарь. А для особо упрямых напоминаю что тема про россию а не Украину. Обхаивать Украину "патриоты" могут в других ветках.
Вот еще "тема" для сравнения бензоколонки с Украиной:
Трамп пришёл в ярость, когда узнал о масштабах воровства на космодроме НАСА на мысе Канаверал. "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!" - бесновался лидер государства.
Ой, простите, ошибся малость.
Путин пришёл в ярость, когда узнал о масштабах воровства на космодроме "Восточный". "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!" - бесновался лидер государства.