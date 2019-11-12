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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 557558559560
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:28

  ceba написав:shapo Депардье уехал, а приехал Сноуден и остался. Один из умнейших говорил,что ад и рай это две половинки души. Ты не читаешь информацию,что в Москве скупается недвижимость таким антиподами как королева и ужасный Асад?


Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:12

  Подолянин написав:
  Shram написав:Не понял что к чему привязано.
Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки
А Украина здесь причем?


Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс.
Иначе выглядите посмешищем.

Если будущее снижение беспошлинной суммы посылки до 200 евро в России, вас так сильно взволновавшее - это бесчеловечный отжим денег у народа, то почему вас так не возмущает ныне существующий украинский лимит в 100 евро, который гораздо ниже и получается ещё более бесчеловечным отжимом денег?
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38

  shapo написав:
Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Ты мог бы быть консультантом по России в Конгрессе США.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:32

  ceba написав:
  shapo написав:
Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Ты мог бы быть консультантом по России в Конгрессе США.

Депардье приехал в Россию из-за налогов, т. е. денег получив бесплатно то о чем многие россияне мечтают - квартиры в Саранске и Грозном. А Сноуден из-за чего, неужели идейеых соображений?
И какие сейчас идеи в России?
Коммунизм не строят, а что строят?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:23

shapo Как обычно, строят империю и ты это знаешь.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:55

ceba
а чё император плешив, горбат и пупки пацанячьи любит целовать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:18

напоминаю - тема про россию

  Shram написав:Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс.
Иначе выглядите посмешищем.
Посмещище - это форумные плакальщицы по россии. Работающие на подхвате у трехрублевых ботов типа волгарь.
А для особо упрямых напоминаю что тема про россию а не Украину. Обхаивать Украину "патриоты" могут в других ветках.

Вот еще "тема" для сравнения бензоколонки с Украиной:
Трамп пришёл в ярость, когда узнал о масштабах воровства на космодроме НАСА на мысе Канаверал. "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!" - бесновался лидер государства.

Ой, простите, ошибся малость.

Путин пришёл в ярость, когда узнал о масштабах воровства на космодроме "Восточный". "Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов!" - бесновался лидер государства.
все воруют и воруют "сотнями миллионов"
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 04:13

  shapo написав:
  ceba написав:shapo Депардье уехал, а приехал Сноуден и остался. Один из умнейших говорил,что ад и рай это две половинки души. Ты не читаешь информацию,что в Москве скупается недвижимость таким антиподами как королева и ужасный Асад?


Сноуден наверняка получил квартиру и освобождение от налогов до 3-го поколения от Путина за про-российские фильмы.
Асад,это,конечно,авторитет, а королева какая,их ведь много?
Неужели королева-мать из Великобритании?


Жители Воркуты дарят властям свои квартиры из-за их невостребованности

Жители Воркуты регулярно передают в дар городским властям свои квартиры из-за невозможности их продать, и это жилье используется для переселения людей из аварийных домов, сообщил РИА Новости в среду представитель городской администрации.
https://realty.ria.ru/20191023/1560098340.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:52

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:попробуйте сдать их экзамены если вас вообще к ним допустят т.к. в некоторых странах для того чтобы учиться в меде нужно иметь балл после школы выше чем у айтишников


У нас також встановили 150 балів ЗНО на прийом документів і:
Олександр Лінчевський
150 балів на вступ в перший рік відрізали 70% контрактників! Кого ж ми набирали?!
Жодне навчання – наберем кого попало, а потім вивчимо – не працює. Відбір – найголовніше, вміти правильно відбирати. Зараз найкращий інструмент – ЗНО.
Нам аплодує Всесвітня федерація медичної освіти, яка каже, які ви, Україна, молодці, ви це ввели на рівні країни. Ледь не половина студентів–медиків в Україні – іноземці. Вони купували раніше медичні дипломи за шалені гроші. Тому буде системний спротив, вони захочуть скасувати IFOM як обов’язковий. https://life.pravda.com.ua/health/2019/10/28/238690/

Ще:
Студенти-медики протестували проти збільшення строку інтернатури у 2020 році https://kh.suspilne.media/news/46088
Мені, як бюджетнику, потрібно пройти три рокі інтернатури, три роки відпрацювати і потім ще три роки резидентури на нейрохірурга і весь цей час отримувати мінімалку.


Якщо студентів будуть далі тиснути, то рівень забезпечення фахівцями і далі знизиться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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