Додано: Пон 11 лис, 2019 16:12

Подолянин написав: Shram написав: Не понял что к чему привязано.

Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки Не понял что к чему привязано.Если я правильно помню то украинский беспошлинный лимит на посылки А Украина здесь причем?

А Украина здесь причем?

Очень просто всё, прежде чем усмехаться над человеком испачкавшим ботинки в грязи, убедитесь сперва что сами не вымазаны в грязи по пояс.Иначе выглядите посмешищем.Если будущее снижение беспошлинной суммы посылки до 200 евро в России, вас так сильно взволновавшее - это бесчеловечный отжим денег у народа, то почему вас так не возмущает ныне существующий украинский лимит в 100 евро, который гораздо ниже и получается ещё более бесчеловечным отжимом денег?