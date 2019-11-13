Додано: Сер 13 лис, 2019 19:14

budivelnik написав: це скрєпно.

Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні. це скрєпно.Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.

Я думаю, что это даже не РФ торгует, а через РФ торгуют хозяева и манипуляторы наших "патриотов" который пару лет назад устроили блокаду ОРДЛО и те предприятия в ОРДЛО которые несмотря на войну все равно были в рамках Украинского законодательства, были зарегины в Украине, платили налоги Украине и отгружали уголь Украине напрямую, а после блокады их отжали думаю те же люди которые манипулировали и проплачивали блокировавших "патриотов" и теперь через РФ торгуют углем с Украиной имея при этом свой суш в своем кармане ...... это к слову о патриотизме, тут меня о нем недавно спрашивали, так вот что было патриотично несмотря на войну быть зарегиным в Украине, платить Украине налоги и действовать в рамках Украинского правового поля или после блокады дать отжать и вывести эти предприятия из Украинского правового поля и + они перестали сюда платить налог, а теперь налоги оседают в ОРДЛО и РФ и они действуют не в рамках Украинского правового поля. Ведь на мое субъективное мнение последствия блокады были предсказуемы с вероятностью 100 %, так что те "патриоты" чем они думали или не думали и являются ли они тогда патриотами если позволяют использовать себя всяким проходимцам.