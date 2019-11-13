Додано: Сер 13 лис, 2019 18:28

budivelnik написав: Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....

РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел

1989: 116

1994: 109

1999: 93

2004: 83

2009: 71

2014: 62

2019: 52 Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....

Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, как пример Детройт в США, численность населения сократилась с 1 850 000 в 1950 году до 680 000 в 2014 году. Автомобильная промышленность Детройта пострадала из-за глобальной конкуренции и перенесла из Детройта оставшиеся производственные мощности. Кормить экономически несостоятельные моногорода из федерального бюджеты экономически нецелесообразно, а мобильность трудовых ресурсов и миграция в том числе и внутренняя способствует росту экономики страны и рациональному перераспределению и использованию трудовых ресурсов.Чего людям сидеть на пособии в Детройте или Воркуте без возможности получить достойную работукогда можно переехать и иметь работу при этом закрыв вакансии в другом регионе страны и приносить пользу экономике страны, а не тянуть из нее субсидии и подачки, иметь работу, и достойно себя чувствоватьВоркутатут в РФ ничего нового не происходит, нормальная ситуация в рыночной экономике это мобильность и миграция трудовых ресурсов из депрессивных регионов в более развитые/развивающиеся и нуждающиеся в данный момент в трудовых ресурсах и это правильно и есть VERY GOOD