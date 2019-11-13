РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:04
Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:28
Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, как пример Детройт в США, численность населения сократилась с 1 850 000 в 1950 году до 680 000 в 2014 году. Автомобильная промышленность Детройта пострадала из-за глобальной конкуренции и перенесла из Детройта оставшиеся производственные мощности. Кормить экономически несостоятельные моногорода из федерального бюджеты экономически нецелесообразно, а мобильность трудовых ресурсов и миграция в том числе и внутренняя способствует росту экономики страны и рациональному перераспределению и использованию трудовых ресурсов.
Чего людям сидеть на пособии в Детройте или Воркуте без возможности получить достойную работу когда можно переехать и иметь работу при этом закрыв вакансии в другом регионе страны и приносить пользу экономике страны, а не тянуть из нее субсидии и подачки, иметь работу, и достойно себя чувствовать Воркута тут в РФ ничего нового не происходит, нормальная ситуация в рыночной экономике это мобильность и миграция трудовых ресурсов из депрессивных регионов в более развитые/развивающиеся и нуждающиеся в данный момент в трудовых ресурсах и это правильно и есть VERY GOOD
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:45
По ходу дела, воркутинский уголь не нужен в таком количестве, как раньше. Пока ты здесь ухмыляешься и остришь, пытаясь в этом превзойти своего президента, Путин, в это самое время ,свободно торгует украинским углем из Донбасса . Экспорт угля из РФ 2013 -141 млн. т.
2014- 152 млн.т.
2015 -151,5 млн.т
2016 - 162,3 млн.т
2017- 186 млн.т.
2018 - 200 млн. т.
в 2019 ожидается экспорт угля в размере 225 млн. т.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:52
Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання?
А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі?
Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду
Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53
це скрєпно.
Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:03
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
И тут в РФ ничего нового не придумали, в США тот же Детройт в такой оппе, что даже Трамп недавно выдал, что в воюющем Афганистане происходит меньше убийств и безопасней чем в Детройте и что США от этого перестали лезть в другие регионы и вести там войны или Детройт стал образцовым городом, а не клоакой
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04
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