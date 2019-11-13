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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 559560561562>
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:04

Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:28

  budivelnik написав:Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52


Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, как пример Детройт в США, численность населения сократилась с 1 850 000 в 1950 году до 680 000 в 2014 году. Автомобильная промышленность Детройта пострадала из-за глобальной конкуренции и перенесла из Детройта оставшиеся производственные мощности. Кормить экономически несостоятельные моногорода из федерального бюджеты экономически нецелесообразно, а мобильность трудовых ресурсов и миграция в том числе и внутренняя способствует росту экономики страны и рациональному перераспределению и использованию трудовых ресурсов.

Чего людям сидеть на пособии в Детройте или Воркуте без возможности получить достойную работу :?: когда можно переехать и иметь работу при этом закрыв вакансии в другом регионе страны и приносить пользу экономике страны, а не тянуть из нее субсидии и подачки, иметь работу, и достойно себя чувствовать :) Воркута :? тут в РФ ничего нового не происходит, нормальная ситуация в рыночной экономике это мобильность и миграция трудовых ресурсов из депрессивных регионов в более развитые/развивающиеся и нуждающиеся в данный момент в трудовых ресурсах и это правильно и есть VERY GOOD :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:45

  budivelnik написав:Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52

По ходу дела, воркутинский уголь не нужен в таком количестве, как раньше. Пока ты здесь ухмыляешься и остришь, пытаясь в этом превзойти своего президента, Путин, в это самое время ,свободно торгует украинским углем из Донбасса . Экспорт угля из РФ 2013 -141 млн. т.
2014- 152 млн.т.
2015 -151,5 млн.т
2016 - 162,3 млн.т
2017- 186 млн.т.
2018 - 200 млн. т.
в 2019 ожидается экспорт угля в размере 225 млн. т.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:52

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52
Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, ....
Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? :shock: Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання?
А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі?
Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду
Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53

  ceba написав:Пока ты здесь ухмыляешься и остришь, пытаясь в этом превзойти своего президента, Путин, в это самое время ,свободно торгует украинским углем из Донбасса .
це скрєпно.
Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання?
А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі?
Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду
Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...


И тут в РФ ничего нового не придумали, в США тот же Детройт в такой оппе, что даже Трамп недавно выдал, что в воюющем Афганистане происходит меньше убийств и безопасней чем в Детройте и что США от этого перестали лезть в другие регионы и вести там войны :? или Детройт стал образцовым городом, а не клоакой :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04

  budivelnik написав:
  ceba написав:Пока ты здесь ухмыляешься и остришь, пытаясь в этом превзойти своего президента, Путин, в это самое время ,свободно торгует украинским углем из Донбасса .
це скрєпно.
Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.
Скрепно и очень.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:14

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:це скрєпно.
Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.


Я думаю, что это даже не РФ торгует, а через РФ торгуют хозяева и манипуляторы наших "патриотов" который пару лет назад устроили блокаду ОРДЛО и те предприятия в ОРДЛО которые несмотря на войну все равно были в рамках Украинского законодательства, были зарегины в Украине, платили налоги Украине и отгружали уголь Украине напрямую, а после блокады их отжали думаю те же люди которые манипулировали и проплачивали блокировавших "патриотов" и теперь через РФ торгуют углем с Украиной имея при этом куш в своем кармане ...... это к слову о патриотизме, тут меня о нем недавно спрашивали, так вот что было патриотично несмотря на войну быть зарегиным в Украине, платить Украине налоги и действовать в рамках Украинского правового поля или после блокады дать отжать и вывести эти предприятия из Украинского правового поля и + они перестали сюда платить налог, а теперь налоги оседают в ОРДЛО и РФ и они действуют не в рамках Украинского правового поля, а Украина получает уже этот же уголь с Донбаса но по формуле Ротердам + и имеется прокладка в которой оседает этот самый +. Ведь на мое субъективное мнение последствия блокады были предсказуемы с вероятностью 100 %, так что те "патриоты" чем они думали или не думали и являются ли они тогда патриотами если позволяют использовать себя всяким проходимцам.

Я понимаю, что думать и взвешивать свои действия и слова трудней, чем навешивать ярлыки сепаратистов и любителей Пу на всех несогласных с их действиями, поступками и словами легче чем думать, но блин, элементарная здравая логика должна у них хоть быть если конечно они не проплаченные тролли и им не все равно что будет со страной и людьми в результате их слов, действий и поступков.
Востаннє редагувалось Михалыч в Сер 13 лис, 2019 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:18

  budivelnik написав:
  Михалыч написав:Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, ....
Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? :shock: Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання?
А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі?
Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду
Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
В Третьем Риме ,светочи православия есть депрессивные регионы и один из них это Воркута. Воркута со своего рождения никогда не была процветающей, как и солнечный Магадан.«По тундре» (другое название: «Пооезд Воркута-Ленинград») — одна из наиболее известных русских тюремных песен позднесталинской эпохи.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:22

  Михалыч написав:
  ceba написав:
  budivelnik написав:це скрєпно.
Хвастатись торгівлею краденим на найвищому рівні.
Скрепно и очень.
Я думаю, что это даже не РФ торгует, а через РФ торгуют хозяева и манипуляторы наших "патриотов" который пару лет назад устроили блокаду ОРДЛО и те предприятия в ОРДЛО которые несмотря на войну все равно были в рамках Украинского законодательства,
Прикольно
Зрадник з криму вважає що торгує його нове керівництво і більше цього-навіть хизується з того ,як його пацани своїх сусідів-кинули...
Потенційний зрадник з Одеси - вважає що це не пуйло затіяло - це виявляється бандерівці війська в ордло ввели, щоб потім пуйлу було легше гроші заробляти..

Зрадники з зрадофільчиками - може якось визначитесь хто краде? і хто війська ввів на чужу територію?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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