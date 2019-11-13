В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Михалыч написав:Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, ....
Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання? А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі? Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
В Третьем Риме ,светочи православия есть депрессивные регионы
Те що крім москви+ленінград+може казань з новосибірском - все інше це депресивна територія( включаючи кенігсберг з сахаліном) - для мене не новина... Тільки в мене питання Якщо на 98% власної території - суцільний депресняк-навіщо собі ще абхазію,крим,ордло- приєднувати? Може тому що на своїх територіях вже грабувати нічого? от і доводиться сусідів обкрадати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Прикольно Зрадник з криму вважає що торгує його нове керівництво і більше цього-навіть хизується з того ,як його пацани своїх сусідів-кинули... Потенційний зрадник з Одеси - вважає що це не пуйло затіяло - це виявляється бандерівці війська в ордло ввели, щоб потім пуйлу було легше гроші заробляти..
Зрадники з зрадофільчиками - може якось визначитесь хто краде? і хто війська ввів на чужу територію?
Снова, логики как по мне в Ваших словах ноль, только навешивание ярлыков
Я хочу Вам задать конкретный вопрос, что патриотичней по Вашему было, несмотря на войну, как Вы пишете войска Пу и т.д. так вот что патриотичней быть зарегистрированным предприятием в Украине, действовать в рамках Украинского законодательства, платить налоги Украине или быть тем кто блокирует эти предприятия фактически отжимая их от Украины вынуждая их перерегистрироваться в ОРДЛО и РФ со всеми вытекающими последствиями как то они теперь работают не в Украинском правовом поле, налоги платят не Украине, уголь тот же самый с Донбасса поставляется в Украину и не только в том числе, но "нужные" люди, я думаю те же самые, что стояли за блокировавшими "патриотами" теперь получают свой процент от этого дела/угля
КОЛОМОЙСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ $100 МЛРД У РОССИИ И ПОПРОЩАТЬСЯ С МВФ Среда, 13 Ноября 2019, 13:49 Финансирование со стороны России может заменить кредиты МВФ, которые подтолкнули к антикоррупционным реформ и вызвали раздражение у бизнес-элиты Украины Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский изданию The New York Times, передает "ДС" со ссылкой на "Главком".
"Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они охотно дали бы нам их уже сегодня... Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил Коломойский.
Олигарх убежден, что является целью ФБР, которое, как известно, ранее начало расследование возможных финансовых преступлений Коломойского.
"Они (россияне, - прим. "ДС") все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения... Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавскому договору", - добавил олигарх.
Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.
Власть уже фильтрует зондаж Бени на предмет как это воспримут в мире и в Украине....но с Беней и нашими "властями" и "патриотами" я не удивлюсь ничему
Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамії не понравилась идея олигарха Игоря Коломойского перестать
В МВФ заявили, что ждут на быстрый результат в переговорах относительно транша для Украины сотрудничать с МВФ и просить взамен 100 млрд долларов у России.
Об этом он рассказал в кулуарах Рады во время общения с журналистами, которое транслировали телеканал НАШ и Еспресо.TV.
"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия.
"Я думаю, господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманием", - отметил он. Арахамия подчеркнул, что подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский дал интервью New York Times, где рассказал о своем видении переориентации Украины на Россию, отношения с ЕС и США, намерения относительно "Приватбанка" и выдуманный людьми образ "кукловода", в который он начинает верить.
В интервью Коломойский заявил, что заменить кредит МВФ, который требует реформ и борьбы с коррупцией, может финансирование из России. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня", - сказал Коломойский.
P.S. ответьте плиз на конкретный вопрос, без навешивания ярлыков, что было патриотичней действовать в рамках украинского законодательства, платить Украине налоги, несмотря на ужасы войны или дать использовать себя пройдохам и отжать от Украины прикрываясь патриотизмом эти предприятия и теперь деньги с этих отжатых предприятий я думаю идут в их карманы в том числе, а Украина кроме угля Ротердама+ с этих предприятий больше ничего не имеет