В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Михалыч написав:Нормально, это даже хорошо, люди стают активными в плане миграции в том числе внутренней, ....
Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання? А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі? Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
В Третьем Риме ,светочи православия есть депрессивные регионы
Те що крім москви+ленінград+може казань з новосибірском - все інше це депресивна територія( включаючи кенігсберг з сахаліном) - для мене не новина... Тільки в мене питання Якщо на 98% власної території - суцільний депресняк-навіщо собі ще абхазію,крим,ордло- приєднувати? Може тому що на своїх територіях вже грабувати нічого? от і доводиться сусідів обкрадати
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Прикольно Зрадник з криму вважає що торгує його нове керівництво і більше цього-навіть хизується з того ,як його пацани своїх сусідів-кинули... Потенційний зрадник з Одеси - вважає що це не пуйло затіяло - це виявляється бандерівці війська в ордло ввели, щоб потім пуйлу було легше гроші заробляти..
Зрадники з зрадофільчиками - може якось визначитесь хто краде? і хто війська ввів на чужу територію?
Снова, логики как по мне в Ваших словах ноль, только навешивание ярлыков
Я хочу Вам задать конкретный вопрос, что патриотичней по Вашему было, несмотря на войну, как Вы пишете войска Пу и т.д. так вот что патриотичней быть зарегистрированным предприятием в Украине, действовать в рамках Украинского законодательства, платить налоги Украине или быть тем кто блокирует эти предприятия фактически отжимая их от Украины вынуждая их перерегистрироваться в ОРДЛО и РФ со всеми вытекающими последствиями как то они теперь работают не в Украинском правовом поле, налоги платят не Украине, уголь тот же самый с Донбасса поставляется в Украину и не только в том числе, но "нужные" люди, я думаю те же самые, что стояли за блокировавшими "патриотами" теперь получают свой процент от этого дела/угля
КОЛОМОЙСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ $100 МЛРД У РОССИИ И ПОПРОЩАТЬСЯ С МВФ Среда, 13 Ноября 2019, 13:49 Финансирование со стороны России может заменить кредиты МВФ, которые подтолкнули к антикоррупционным реформ и вызвали раздражение у бизнес-элиты Украины Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский изданию The New York Times, передает "ДС" со ссылкой на "Главком".
"Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они охотно дали бы нам их уже сегодня... Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил Коломойский.
Олигарх убежден, что является целью ФБР, которое, как известно, ранее начало расследование возможных финансовых преступлений Коломойского.
"Они (россияне, - прим. "ДС") все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения... Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.
"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавскому договору", - добавил олигарх.
Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.
Власть уже фильтрует зондаж Бени на предмет как это воспримут в мире и в Украине....но с Беней и нашими "властями" и "патриотами" я не удивлюсь ничему
Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамії не понравилась идея олигарха Игоря Коломойского перестать
В МВФ заявили, что ждут на быстрый результат в переговорах относительно транша для Украины сотрудничать с МВФ и просить взамен 100 млрд долларов у России.
Об этом он рассказал в кулуарах Рады во время общения с журналистами, которое транслировали телеканал НАШ и Еспресо.TV.
"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия.
"Я думаю, господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманием", - отметил он. Арахамия подчеркнул, что подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский дал интервью New York Times, где рассказал о своем видении переориентации Украины на Россию, отношения с ЕС и США, намерения относительно "Приватбанка" и выдуманный людьми образ "кукловода", в который он начинает верить.
В интервью Коломойский заявил, что заменить кредит МВФ, который требует реформ и борьбы с коррупцией, может финансирование из России. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня", - сказал Коломойский.
P.S. ответьте плиз на конкретный вопрос, без навешивания ярлыков, что было патриотичней действовать в рамках украинского законодательства, платить Украине налоги, несмотря на ужасы войны или дать использовать себя пройдохам и отжать от Украины прикрываясь патриотизмом эти предприятия и теперь деньги с этих отжатых предприятий я думаю идут в их карманы в том числе, а Украина кроме угля Ротердама+ с этих предприятий больше ничего не имеет
Михалыч написав:что было патриотичней действовать в рамках украинского законодательства, платить Украине налоги, несмотря на ужасы войны или дать использовать себя пройдохам и отжать от Украины прикрываясь патриотизмом эти предприятия и теперь деньги с этих отжатых предприятий я думаю идут в их карманы в том числе, а Украина кроме угля Ротердама+ с этих предприятий больше ничего не имеет
Патріотично це 1 Обявити зону ОРДЛО інфікованою територією і повністю блокувати вїзд на її територію з сторони України для а - товарів б - людей 2 Всіх хто хоче покинути територію ОРДЛО впускати на нашу території,але не випускати назад(коли дЯдИ вАєвАлІ ніякого шастання між територією контрольованою СРСР і Німеччиною - не відбувалось) 3 Пенсії і соціальні виплати проводити тільки тим , хто а - знаходиться на території контрольованій Україною б - за період коли людина знаходилась на території ОРДЛО пенсії нараховувались але не виплачувались в - для порушників законів України(організаторів референдумів.ополченців і так далі) час який вони перебували у складі військових формувань або органів влади фейкових республік - нарахування пенсій(субсидій,стажу - не проводити)
Оце на мій погляд ПАТРІОТИЧНО Адже якщо людина а - має можливість( а всі ордловці мають можливість покитнути окуповані території) б -поважає Закони України То вона автоматично є ПАТРІОТОМ і Держава повинна її підтримувати у вигляді пенсій/субсидій/тимчасового житла(для працездатних і постійного для пенсіонерів на контрольованій нами території)
Тепер по вугіллю Був ротердам+ - вартість вугілля була 1900 Відмінили цю так звану злочинну схему-вугілля стало 2500? Питання Може краще було купувати по 1900 ніж по 2500?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Михалыч написав:что было патриотичней действовать в рамках украинского законодательства, платить Украине налоги, несмотря на ужасы войны или дать использовать себя пройдохам и отжать от Украины прикрываясь патриотизмом эти предприятия и теперь деньги с этих отжатых предприятий я думаю идут в их карманы в том числе, а Украина кроме угля Ротердама+ с этих предприятий больше ничего не имеет
Патріотично це 1 Обявити зону ОРДЛО інфікованою територією і повністю блокувати вїзд на її територію з сторони України для а - товарів б - людей 2 Всіх хто хоче покинути територію ОРДЛО впускати на нашу території,але не випускати назад(коли дЯдИ вАєвАлІ ніякого шастання між територією контрольованою СРСР і Німеччиною - не відбувалось) 3 Пенсії і соціальні виплати проводити тільки тим , хто а - знаходиться на території контрольованій Україною б - за період коли людина знаходилась на території ОРДЛО пенсії нараховувались але не виплачувались в - для порушників законів України(організаторів референдумів.ополченців і так далі) час який вони перебували у складі військових формувань або органів влади фейкових республік - нарахування пенсій(субсидій,стажу - не проводити)
Оце на мій погляд ПАТРІОТИЧНО Адже якщо людина а - має можливість( а всі ордловці мають можливість покитнути окуповані території) б -поважає Закони України То вона автоматично є ПАТРІОТОМ і Держава повинна її підтримувати у вигляді пенсій/субсидій/тимчасового житла(для працездатних і постійного для пенсіонерів на контрольованій нами території)
Тепер по вугіллю Був ротердам+ - вартість вугілля була 1900 Відмінили цю так звану злочинну схему-вугілля стало 2500? Питання Може краще було купувати по 1900 ніж по 2500?
Мое мнение...вы уклонились от конкретного ответа, но позиция ваша она мне понятна хотя я с ней в большей части и не согласен, так же вопрос был собственно не о самом Ротердаме+
Позвольте мне категорически не согласиться по второй части Вашего ответа, а именно с пунктом а -має можливість( а всі ордловці мають можливість покитнути окуповані території) мне не понятно почему они обязательно вообще должны покидать эти территории являющиеся их родиной и я несогласен, что все могут уехать. Куда уехать нищим старикам, инвалидам, психически больным, где и кто их тут ждет их тут ни кто ни где не ждет, я тут как то писал еще до событий у нас в Одессе когда у нас в психбольнице сгорели люди, так вот я бывал там раньше как волонтер, помогал больным чем мог, описывал все ужасы в которых содержатся там люди (думаю в любом городе Украины где есть подобные учреждения ситуация примерно одинаковая, сходите сами посмотрите на элементарные вещи, в каких условиях содержатся, на чем спят, что и с чего они едят, какие у них ложки с тарелками и т.д.), высказывал свое мнение, что там люди содержатся как заключенные в тюрьме, а может и хуже (сравнивать впрочем мне не с чем, я там не бывал слава Богу), уже после этого у нас случилась трагедия когда в пожаре погибли люди https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48602346 я хочу у Вас спросить, куда им возвращаться/переезжать, кто их тут ждет, ехать сюда в это "концлагерь Солнышко" государство ничего не сделало для этих людей и обвинять их хоть в чем то и в частности в непатриотизме - как по мне не от большого ума
Михалыч написав:мне не понятно почему они обязательно вообще должны покидать эти территории являющиеся их родиной и я несогласен, что все могут уехать.
По порядку 1 Ті хто хоче залишатись на території ОРДЛО - мають право це зробити ,але тоді влада ОРДЛО ,яка разом з заводами і трудовими ресурсами цих заводів - повинна обслуговувати потреби пенсіонерів... А то виходить дивно Трудові ресурси і заводи ордло податків в український бюджет не платять-але вимагають від українського бюджету платежів для себе 2 Ви звичайно можете заявити що ДЕРЖАВА зобовязана... Так,вона зобовязана... в першу чергу підтримувати тих хто виконує її Закони і приймає участь у створенні матеріальних благ.... в тому числі і витрачає отримані від Держави гроші на товари виготовленні в цій Державі.. 3 Ви знаєте чому постійно інфляція? Тому що з Держави виводились гроші.. Тобто - заробляли усі,але частину грошей хитровимахані типу фірташ-коломойша-рижий і так далі - виводили за кордно Так от Суть в тому ,що гроші українських пенсіонерів на 99% витрачались на товари виготовленні в україні.. А гроші пенсіонерів ордло? витрачаються на товари виготовлені в росії От і виходить Хочуть ордловці отримувати пенсії - нехай проведуть референдум на території держави де ці гроші заробляються... з питанням Чи погоджуються мешканці України на інфляцію в додаткових 3%,яка буде викликана тим що гроші ,які будуть виплачені пенсіонерам які постійно проживають в ОРДЛО будуть витрачатись на товари з яких Україна не отримує податків при їх виготовленні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Михалыч написав:мне не понятно почему они обязательно вообще должны покидать эти территории являющиеся их родиной и я несогласен, что все могут уехать.
По порядку 1 Ті хто хоче залишатись на території ОРДЛО - мають право це зробити ,але тоді влада ОРДЛО ,яка разом з заводами і трудовими ресурсами цих заводів - повинна обслуговувати потреби пенсіонерів... А то виходить дивно Трудові ресурси і заводи ордло податків в український бюджет не платять-але вимагають від українського бюджету платежів для себе 2 Ви звичайно можете заявити що ДЕРЖАВА зобовязана... Так,вона зобовязана... в першу чергу підтримувати тих хто виконує її Закони і приймає участь у створенні матеріальних благ.... в тому числі і витрачає отримані від Держави гроші на товари виготовленні в цій Державі.. 3 Ви знаєте чому постійно інфляція? Тому що з Держави виводились гроші.. Тобто - заробляли усі,але частину грошей хитровимахані типу фірташ-коломойша-рижий і так далі - виводили за кордно Так от Суть в тому ,що гроші українських пенсіонерів на 99% витрачались на товари виготовленні в україні.. А гроші пенсіонерів ордло? витрачаються на товари виготовлені в росії От і виходить Хочуть ордловці отримувати пенсії - нехай проведуть референдум на території держави де ці гроші заробляються... з питанням Чи погоджуються мешканці України на інфляцію в додаткових 3%,яка буде викликана тим що гроші ,які будуть виплачені пенсіонерам які постійно проживають в ОРДЛО будуть витрачатись на товари з яких Україна не отримує податків при їх виготовленні.
Если вы про налоги, то снова вернусь к своему вопросу от ответа на который Вы уклонились до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги так и не угольные были много других предприятий, вы таки и не ответили, так патриотично было фактически вытолкнуть их из правового поля Украины и не являлись ли они большими патриотами фактически подчиняясь Украинскому законодательству, признавая его, платя тут налоги,при этом находясь на территории ОРДЛО, или более патриотичные были те, кто фактически вытолкнул их из правового поля Украины, навесив на них ярлыки, сделав из них сепаратистов мне кажется проблема наших "патриотов" что они не думают о последствиях, а так же не думают о людях, не борются за них (это что за борьба такая если вы их выталкиваете сами из правового поля Украины и скопом на всех навешиваете ярлыки), так вот, проблема наших "патриотов" в том что они не борются за людей и их умы (про низкопробную пропаганду в наших СМИ я молчу, это не борьба, а анти борьба), а борются и видят только территории и бабло, в наших реалиях мне становится более понятно изречение-"Патриотизм — последнее прибежище негодяя", почитайте о нем более подробно в Вики, там есть интересные как по мне трактовки.
Михалыч написав:до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги
Не треба вмикати дурня 1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...) Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ... ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва? Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати 2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 13 лис, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Михалыч написав:до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги
Не треба вмикати дурня 1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...) Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ... ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва? Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати 2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?
1. ОК, это Ваше мнение, 2. Что такое промосковский ресурс Вики или из за того что страница на русском ну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласны я с удовольствием почитаю эту страницу на украинском