Додано: Сер 13 лис, 2019 19:38

budivelnik написав: Прикольно

Зрадник з криму вважає що торгує його нове керівництво і більше цього-навіть хизується з того ,як його пацани своїх сусідів-кинули...

Потенційний зрадник з Одеси - вважає що це не пуйло затіяло - це виявляється бандерівці війська в ордло ввели, щоб потім пуйлу було легше гроші заробляти..



Зрадники з зрадофільчиками - може якось визначитесь хто краде? і хто війська ввів на чужу територію? ПрикольноЗрадник з криму вважає що торгує його нове керівництво і більше цього-навіть хизується з того ,як його пацани своїх сусідів-кинули...Потенційний зрадник з Одеси - вважає що це не пуйло затіяло - це виявляється бандерівці війська в ордло ввели, щоб потім пуйлу було легше гроші заробляти..Зрадники з зрадофільчиками - може якось визначитесь хто краде? і хто війська ввів на чужу територію?

КОЛОМОЙСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЯТЬ $100 МЛРД У РОССИИ И ПОПРОЩАТЬСЯ С МВФ

Среда, 13 Ноября 2019, 13:49

Финансирование со стороны России может заменить кредиты МВФ, которые подтолкнули к антикоррупционным реформ и вызвали раздражение у бизнес-элиты Украины

Об этом заявил олигарх Игорь Коломойский изданию The New York Times, передает "ДС" со ссылкой на "Главком".



"Мы возьмем у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они охотно дали бы нам их уже сегодня... Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - заявил Коломойский.



Олигарх убежден, что является целью ФБР, которое, как известно, ранее начало расследование возможных финансовых преступлений Коломойского.



"Они (россияне, - прим. "ДС") все равно сильнее. Мы должны улучшить наши отношения... Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил Коломойский.



"Вы все равно не возьмете нас в альянс. Не нужно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы присоединить нас к новому Варшавскому договору", - добавил олигарх.



Такое заявление он сделал накануне визита Миссии МВФ в Украину 14 ноября.

Главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамії не понравилась идея олигарха Игоря Коломойского перестать



В МВФ заявили, что ждут на быстрый результат в переговорах относительно транша для Украины

сотрудничать с МВФ и просить взамен 100 млрд долларов у России.



Об этом он рассказал в кулуарах Рады во время общения с журналистами, которое транслировали телеканал НАШ и Еспресо.TV.



"Я вообще очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - сказал Арахамия.



"Я думаю, господин Коломойский просто соскучился по медиа-вниманием", - отметил он. Арахамия подчеркнул, что подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте.



Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский дал интервью New York Times, где рассказал о своем видении переориентации Украины на Россию, отношения с ЕС и США, намерения относительно "Приватбанка" и выдуманный людьми образ "кукловода", в который он начинает верить.



В интервью Коломойский заявил, что заменить кредит МВФ, который требует реформ и борьбы с коррупцией, может финансирование из России. "Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня", - сказал Коломойский.

Снова, логики как по мне в Ваших словах ноль, только навешивание ярлыковЯ хочу Вам задать конкретный вопрос, что патриотичней по Вашему было, несмотря на войну, как Вы пишете войска Пу и т.д. так вот что патриотичней быть зарегистрированным предприятием в Украине, действовать в рамках Украинского законодательства, платить налоги Украине или быть тем кто блокирует эти предприятия фактически отжимая их от Украины вынуждая их перерегистрироваться в ОРДЛО и РФ со всеми вытекающими последствиями как то они теперь работают не в Украинском правовом поле, налоги платят не Украине, уголь тот же самый с Донбасса поставляется в Украину и не только в том числе, но "нужные" люди, я думаю те же самые, что стояли за блокировавшими "патриотами" теперь получают свой процент от этого дела/угляКстати Беня уже переобуваетсяВласть уже фильтрует зондаж Бени на предмет как это воспримут в мире и в Украине....но с Беней и нашими "властями" и "патриотами" я не удивлюсь ничемуP.S. ответьте плиз на конкретный вопрос, без навешивания ярлыков, что было патриотичней действовать в рамках украинского законодательства, платить Украине налоги, несмотря на ужасы войны или дать использовать себя пройдохам и отжать от Украины прикрываясь патриотизмом эти предприятия и теперь деньги с этих отжатых предприятий я думаю идут в их карманы в том числе, а Украина кроме угля Ротердама+ с этих предприятий больше ничего не имеет