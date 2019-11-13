Це не думка - це статистикаМихалыч написав:budivelnik написав:Не треба вмикати дурня
1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...)
Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ...
ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва?
Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати
2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?
1. ОК, это Ваше мнение,
Просто поцікавтесь чи була хоч одна гривня переведена з ОРДЛО на рахунки українського Держказначейства по ПДФО
І на рахунки пенсійного фонду по ЄСВ
1 Мене не задіває питання мовиМихалыч написав:2. Что такое промосковский ресурс Вики или из за того что страница на русском ну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласны я с удовольствием почитаю эту страницу на украинском
В мене дружина з Новосибірська,в якої до 2014 в спальні висів портрет пуйла..
Портрет зник після мого простого запитання
Як ти сама собі будеш дивитись в очі,коли твоїм дітям прийдеться воювати проти росівйської армії..
Портрет зник відразу
2 Я мультимовний,а тому поляку відповідаю на польській.а німцю на німецькій(як бачите розумію і вашу російську)..
Але якщо поляк заявить що Львів-то є Львув. а німець-Лемберг...
То обидва отримають в тикву і це при тому що я народився під Черкасами...
3 Мене дивують люди,які вважають себе українськими громадянами .але під час війни з педерацією - користуються педераційними інформативними ресурсами.
Під час війни - знайдена німецька листівка на російській, чи радянська листівка на німецькій-відразу приводила чи то в СМЕРШ чи то в Гестапо... з явним кінцем для того в кого цю листівку знайшли...
А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?
Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.
Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам
а - вікіпедія на домені ру
б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?