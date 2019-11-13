Додано: Сер 13 лис, 2019 23:14

Михалыч написав: budivelnik написав: Михалыч написав: до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги Не треба вмикати дурня

1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...)

Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ...

ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва?

Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати

2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами? Не треба вмикати дурня1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...)Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ...ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва?Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?

1. ОК, это Ваше мнение, 1. ОК, это Ваше мнение,

Михалыч написав: 2. Что такое промосковский ресурс Вики или из за того что страница на русском ну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласны я с удовольствием почитаю эту страницу на украинском 2. Что такое промосковский ресурсВикиили из за того что страница на русскомну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласныя с удовольствием почитаю эту страницу на украинском

Це не думка - це статистикаПросто поцікавтесь чи була хоч одна гривня переведена з ОРДЛО на рахунки українського Держказначейства по ПДФОІ на рахунки пенсійного фонду по ЄСВ1 Мене не задіває питання мовиВ мене дружина з Новосибірська,в якої до 2014 в спальні висів портрет пуйла..Портрет зник після мого простого запитанняЯк ти сама собі будеш дивитись в очі,коли твоїм дітям прийдеться воювати проти росівйської армії..Портрет зник відразу2 Я мультимовний,а тому поляку відповідаю на польській.а німцю на німецькій(як бачите розумію і вашу російську)..Але якщо поляк заявить що Львів-то є Львув. а німець-Лемберг...То обидва отримають в тикву і це при тому що я народився під Черкасами...3 Мене дивують люди,які вважають себе українськими громадянами .але під час війни з педерацією - користуються педераційними інформативними ресурсами.Під час війни - знайдена німецька листівка на російській, чи радянська листівка на німецькій-відразу приводила чи то в СМЕРШ чи то в Гестапо... з явним кінцем для того в кого цю листівку знайшли...А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкама - вікіпедія на домені руб - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?