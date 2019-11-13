В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Михалыч написав:до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги
Не треба вмикати дурня 1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...) Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ... ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва? Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати 2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?
1. ОК, это Ваше мнение,
Це не думка - це статистика Просто поцікавтесь чи була хоч одна гривня переведена з ОРДЛО на рахунки українського Держказначейства по ПДФО І на рахунки пенсійного фонду по ЄСВ
Михалыч написав:2. Что такое промосковский ресурс Вики или из за того что страница на русском ну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласны я с удовольствием почитаю эту страницу на украинском
1 Мене не задіває питання мови В мене дружина з Новосибірська,в якої до 2014 в спальні висів портрет пуйла.. Портрет зник після мого простого запитання Як ти сама собі будеш дивитись в очі,коли твоїм дітям прийдеться воювати проти росівйської армії.. Портрет зник відразу 2 Я мультимовний,а тому поляку відповідаю на польській.а німцю на німецькій(як бачите розумію і вашу російську).. Але якщо поляк заявить що Львів-то є Львув. а німець-Лемберг... То обидва отримають в тикву і це при тому що я народився під Черкасами... 3 Мене дивують люди,які вважають себе українськими громадянами .але під час війни з педерацією - користуються педераційними інформативними ресурсами. Під час війни - знайдена німецька листівка на російській, чи радянська листівка на німецькій-відразу приводила чи то в СМЕРШ чи то в Гестапо... з явним кінцем для того в кого цю листівку знайшли... А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами? Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки. Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам а - вікіпедія на домені ру б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами? Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки. Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам а - вікіпедія на домені ру б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?
1. Никаких либеральных законов я тут не вижу, кланы олигархов и подконтрольные им власти/государство с карманными продажными СМИ не выполняет никаких законов, если законы не выполняются, то их фактически нет (или вы считает как там при ющенко говорили - "друзьям все, остальным закон") я уже писал, что не вижу тут государства, я вижу тут кланы ОПГ узурпировавшее и приватизировавшее страну и государство, такая себе оккупационная власть/режим, а все разговоры о патриотизме, либерализме, демократии, свободе, сводятся реально к отвлечению лохтората от контроля за властью и внутриклановой олигархической войне за власть и бюджетное корыто, грабят все что можно и где нельзя, если я как и многие понимаю, что эта власть/государство может у меня отнять, но не понимаю, что дать, то это не моя проблема, а болезнь государства создающая мне проблему как любому здравомыслящему и способному на критическое мышление человеку. 2. Я пользуюсь здравым смыслом и критическим мышлением, они лучшие прививки от любой идеологической инфекции и пропаганды, больше того, я считаю что большая часть проблем Украины это отрицательный отбор за последние 27 лет., когда люди способные пользоваться здравым смыслом, самостоятельно и критически мыслить были из страны выдавлены или сведены в маргинал, а на поверхности осталась пена-быдло лохторат (давно, я еще молодой был, кто то из наших политиков назвал народ бы***, уж не помню кто но по моему Юля, помню я тогда обиделся, как же я часть народа, а сейчас я скорей согласен с такой трактовкой). 3. Русофобия - по моему появляется от комплексов неполноценности, а я ими не страдаю.
budivelnik написав:Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання? А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі? Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...
И тут в РФ ничего нового не придумали, в США тот же Детройт в такой оппе, что даже Трамп недавно выдал, что в воюющем Афганистане происходит меньше убийств и безопасней чем в Детройте и что США от этого перестали лезть в другие регионы и вести там войны или Детройт стал образцовым городом, а не клоакой
Довелось в своё время пожить в Детройте или недавно были проездом? Откуда такая осведомлённость неужто из раша сми Ещё стоимость недвижимости в центре Воркуты и Детройта сравнить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД