Додано: Сер 13 лис, 2019 23:42

budivelnik написав: А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?

Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.

Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам

а - вікіпедія на домені ру

б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам? А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкама - вікіпедія на домені руб - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?

1. Никаких либеральных законов я тут не вижу, кланы олигархов и подконтрольные им власти/государство с карманными продажными СМИ не выполняет никаких законов, если законы не выполняются, то их фактически нет (или вы считает как там при ющенко говорили - "друзьям все, остальным закон") я уже писал, что не вижу тут государства, я вижу тут кланы ОПГ узурпировавшее и приватизировавшее страну и государство, такая себе оккупационная власть/режим, а все разговоры о патриотизме, либерализме, демократии, свободе, сводятся реально к отвлечению лохтората от контроля за властью и внутриклановой олигархической войне за власть и бюджетное корыто, грабят все что можно и где нельзя, если я как и многие понимаю, что эта власть/государство может у меня отнять, но не понимаю, что дать, то это не моя проблема, а болезнь государства создающая мне проблему как любому здравомыслящему и способному на критическое мышление человеку.2. Я пользуюсь здравым смыслом и критическим мышлением, они лучшие прививки от любой идеологической инфекции и пропаганды, больше того, я считаю что большая часть проблем Украины это отрицательный отбор за последние 27 лет., когда люди способные пользоваться здравым смыслом, самостоятельно и критически мыслить были из страны выдавлены или сведены в маргинал, а на поверхности осталась пена-быдло лохторат (давно, я еще молодой был, кто то из наших политиков назвал народ бы***, уж не помню кто но по моему Юля, помню я тогда обиделся, как же я часть народа, а сейчас я скорей согласен с такой трактовкой).3. Русофобия - по моему появляется от комплексов неполноценности, а я ими не страдаю.