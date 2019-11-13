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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 560561562563
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:14

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:
  Михалыч написав:до блокады ОРДЛО, очень многие как угольные предприятия работали в правовом поле Украины в том числе и платили налоги
Не треба вмикати дурня
1 В бюджет України максимум що могло платитись - це податок з прибутку і ПДВ... але так як прибуток наші олігархи давно вже мінімізують з допомогою офшорі(зеленським з своїм кварталом яскравий приклад - 40 млн доларів виведених з Привату і місус 20 млн грн за 10 років діяльності-тобто збиткові...)
Єдиний податок від якого олігархи втікти не можуть - це ПДФО і ЄСВ...
ви думаєте що хтось в ордло дозволить платити ПДФО і ЄСВ з зарплат робітників які працюють на підприємствах розміщених в ордло на рахунки Києва?
Я підприємець з 30-річним стажем - не треба тільки мені лапшу від скабєєвої і мертветчука- вішати
2 у вас в Одесі прийнято цікавитись тільки промосковськими ресурсами?

1. ОК, это Ваше мнение,
Це не думка - це статистика
Просто поцікавтесь чи була хоч одна гривня переведена з ОРДЛО на рахунки українського Держказначейства по ПДФО
І на рахунки пенсійного фонду по ЄСВ
  Михалыч написав:2. Что такое промосковский ресурс :shock: Вики :?: или из за того что страница на русском :?: ну так создайте на этот афоризм страницу на украинском, наполните ее своим патриотическим содержанием, покажите свой патриотизм если вы с чем то не согласны :wink: я с удовольствием почитаю эту страницу на украинском :)
1 Мене не задіває питання мови
В мене дружина з Новосибірська,в якої до 2014 в спальні висів портрет пуйла..
Портрет зник після мого простого запитання
Як ти сама собі будеш дивитись в очі,коли твоїм дітям прийдеться воювати проти росівйської армії..
Портрет зник відразу
2 Я мультимовний,а тому поляку відповідаю на польській.а німцю на німецькій(як бачите розумію і вашу російську)..
Але якщо поляк заявить що Львів-то є Львув. а німець-Лемберг...
То обидва отримають в тикву і це при тому що я народився під Черкасами...
3 Мене дивують люди,які вважають себе українськими громадянами .але під час війни з педерацією - користуються педераційними інформативними ресурсами.
Під час війни - знайдена німецька листівка на російській, чи радянська листівка на німецькій-відразу приводила чи то в СМЕРШ чи то в Гестапо... з явним кінцем для того в кого цю листівку знайшли...
А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?
Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.
Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам
а - вікіпедія на домені ру
б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:42

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  budivelnik написав:А ви вмикаєте дурня і користуєтесь ліберальними українськими законами?
Користуйтесь - але ви таким чином наражаєтесь на ідеологічну інфекцію,проти якої не отримали прививки.
Хочете захворіти на русофобію?- тоді й далі лазьте по москальським помийкам
а - вікіпедія на домені ру
б - москалі добре промили мізки Британцям і Голландцям - чого ви думаєте що вони не можуть це зробити і вам?


1. Никаких либеральных законов я тут не вижу, кланы олигархов и подконтрольные им власти/государство с карманными продажными СМИ не выполняет никаких законов, если законы не выполняются, то их фактически нет (или вы считает как там при ющенко говорили - "друзьям все, остальным закон") я уже писал, что не вижу тут государства, я вижу тут кланы ОПГ узурпировавшее и приватизировавшее страну и государство, такая себе оккупационная власть/режим, а все разговоры о патриотизме, либерализме, демократии, свободе, сводятся реально к отвлечению лохтората от контроля за властью и внутриклановой олигархической войне за власть и бюджетное корыто, грабят все что можно и где нельзя, если я как и многие понимаю, что эта власть/государство может у меня отнять, но не понимаю, что дать, то это не моя проблема, а болезнь государства создающая мне проблему как любому здравомыслящему и способному на критическое мышление человеку.
2. Я пользуюсь здравым смыслом и критическим мышлением, они лучшие прививки от любой идеологической инфекции и пропаганды, больше того, я считаю что большая часть проблем Украины это отрицательный отбор за последние 27 лет., когда люди способные пользоваться здравым смыслом, самостоятельно и критически мыслить были из страны выдавлены или сведены в маргинал, а на поверхности осталась пена-быдло лохторат (давно, я еще молодой был, кто то из наших политиков назвал народ бы***, уж не помню кто но по моему Юля, помню я тогда обиделся, как же я часть народа, а сейчас я скорей согласен с такой трактовкой).
3. Русофобия - по моему появляется от комплексов неполноценности, а я ими не страдаю.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 03:34

  Михалыч написав:
  budivelnik написав:Як??? в процвітаючій педерації- світочі православя, третьому римі.... є депресивні регіони? Де люди навіть не можуть заробити на власне проживання?
А якого милого тоді ця недокраїна преться наводити свої порядки в сірії,ордло,венесуелі?
Хай спочатку свої території з депресії витягне... а то бачиш взяла собі за моду
Щоб її депресняк не так страшно виглядав- то вона з допомогою градів створює видимість ще більших депресняків в абхазії,криму,ордло,сірії...


И тут в РФ ничего нового не придумали, в США тот же Детройт в такой оппе, что даже Трамп недавно выдал, что в воюющем Афганистане происходит меньше убийств и безопасней чем в Детройте и что США от этого перестали лезть в другие регионы и вести там войны :? или Детройт стал образцовым городом, а не клоакой :?

Довелось в своё время пожить в Детройте или недавно были проездом? Откуда такая осведомлённость неужто из раша сми :lol:
Ещё стоимость недвижимости в центре Воркуты и Детройта сравнить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 04:53

Ukrainian
Ему смывать дорого за собой, Порох его довёл шоколадом своим до диареи, а ты гуглить его заставляешь.
У него пакет за 30грн от Водафона, он экономит и смотрит тарелку НТВ+ :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:11

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Вчера Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает газопровод «Северный поток – 2».
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:34

Ukrainian Не желаешь соглашаться,что твой пост о ничего нестоящих квартирах в Воркуте глупая затея? В Детройте недвижимость строилась на частные деньги американских граждан. Воркуте все строилось на деньги государства под названием СССР и советские граждане получали квартиры бесплатно.
Востаннє редагувалось ceba в Чет 14 лис, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:23

  budivelnik написав:Іскандери сміються, тополя не бояться, педерація стає з колін....
РФ. Воркута. Численность населения, тыс чел
1989: 116
1994: 109
1999: 93
2004: 83
2009: 71
2014: 62
2019: 52


1989: 51,8
1994: 52,1
1999: 49,9
2004: 47,6
2009: 46,1
2014: 45,4
2019: 42,1 (реально от 32 до 36)

И это не город за Полярным кругом, где 9 месяцев стоит зима, вместо почвы вечная мерзлота и полгода солнце не выглядывает из-за горизонта.

Это страна с самыми благодатными почвами в мире, одним из самых богатым набором полезных ископаемых в Европе и отличнейшим транзитным расположением.

"Чем кумушек считать трудиться, Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?" (с) Крылов
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:30

Shram
Сколько у тебя детей если ты действительно проживаешь на территории Украины?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:45

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ukrainian написав:Довелось в своё время пожить в Детройте или недавно были проездом? Откуда такая осведомлённость неужто из раша сми
Ещё стоимость недвижимости в центре Воркуты и Детройта сравнить


Вот ссылка на вику, заметьте не в домене RU :wink:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 1%82%D0%B0

В последние десятилетия город Детройт постиг значительный экономический и демографический упадок. Численность населения сократилась с 1 850 000 в 1950 году до 680 000 в 2014 году. Автомобильная промышленность Детройта пострадала из-за глобальной конкуренции и перенесла из Детройта оставшиеся производственные мощности. Сейчас в городе наблюдается один из высочайших уровней преступности в США. Значительные области города заброшены. Банкротство Детройта в 2013 стало самым масштабным муниципальным банкротством в американской истории.


А вот ссылка на штатовские голоса по теме, заметьте, что это происходит в стране которая позиционирует себя как самая богатая, сильная, демократическая и свободная страна в мире, их то уж не как не можно обвинять в пророссийской пропаганде :wink: хотя Вы можете Все, вы ведь не пользуетесь логикой и здравым смыслом, а действуете только в парадигме навязанных штампов и навешивания ярлыков :?

https://www.svoboda.org/a/24945667.html

Проблемы гигантские. Угасание города масштаба Детройта фактически не имеет прецедентов в истории страны. По статистике, численность его населения сократилась с 1 миллиона 800 тысяч до 700 тысяч человек, и исход жителей продолжается. Безработица повысилась до 18 процентов – это в два раза выше, чем в среднем по стране. Уровень убийств – самый высокий, в одиннадцать раз выше, чем в Нью-Йорке.Полицейские распространяют листовки с предупреждениями о том, что каждый, кто въезжает в город, делает это на свой страх и риск. Нет света на многих городских улицах, половина уличных фонарей не работает, освещение вымерших районов стало не по карману городу. Около трети территории города превратилось в пустыри с заброшенными разрушающимися домами. Средняя стоимость дома составляет девять тысяч долларов. Почти половина домовладельцев отказывается платить налоги, признаваясь, что и они покинули бы город, если бы было куда бежать.
Михалыч
 
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