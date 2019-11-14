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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:41

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  барабашов написав:У него пакет за 30грн от Водафона, он экономит и смотрит тарелку НТВ+


У меня нет тарелки, больше того нет телевизора, если бы Вы были внимательны, а не язвили, то заметили, что ранее я о этом писал 8)
И да, я экономлю и с радостью когда есть такая возможность, хотел бы перейти на тариф от Водафона за 30 грн. о котором Вы тут написали но не могу найти у них таких пакетов :? дайте плиз ссылку на него и я с целью экономии перейду на этот тариф :) а то сейчас у меня тариф в два раза дороже :shock:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:35

Михалыч Vodafone 4G smart XS – условия и переход на тариф за 30 грн Источник: © https://simtarif.com.ua/vodafone/tarif- ... -s-xs.html

По пропозиції оператора переходять, можна пробувати дзвонити на оператора, але реально зайти на Vodafone 4G smart S – Что в тарифе на 50 грн
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Ой+ написав:Vodafone 4G smart XS


Спасибо.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:25

Не могу рассмотреть ответ на запрос Войцицкой. Мелко уж очень и размыто на планшете.

Но он там может быть.
Платили или нет ЕСВ и ПДВ предприятия ОРДЛО в бюджет.
Хоть одну гривну или меньше-больше.


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/22/625144/

Это может будет немного)) объективнее.

Это занятно. Тандит (не скабеева, а радник гол. СБУ) вешает лапшу на уши, что в 2016-Ом году они заплатили даже военного сбора на 800 млн.

Трошки больше 1 гривнi)))
https://www.facebook.com/viktoriya.voyt ... 8597399368
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:13

Руины Дейтройта
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie ... troit.html
И Янгстауна
https://realt.onliner.by/2017/11/16/belt
И это не Воркута на 68-ом градусе северной широты, чей уголь в нормальной экономике оказался абсолютно ненужным, а бывшие автомобильные и металлургическая столицы Америки
Непосредственно к теме
https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/
Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)
январь-октябрь 2019
Доходы, всего 16 669.8
Нефтегазовые доходы 6 676.7
Ненефтегазовые доходы 9 993.1
Расходы, всего 13 598.4
Профицит (+)3 071,4
январь-октябрь 2018
Доходы, всего 15 802.3
Нефтегазовые доходы 7 222
Ненефтегазовые доходы 8 580,3
Расходы, всего 12 720
Профицит (+)3 082
Доходы бюджета за год выросли на 875 млрд, при этом нефтегазовые сократились на 550 млрд, а ненефтегазовые выросли сразу на 1 400 млрд (1/6). При этом деньги наконец-то начали тратить - расходы выросли на 870 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 03:24

Европа хочет заменить российский газ на туркменский
Это подразумевает строительство Транскаспийского газопровода, которое профинансируют Всемирный банк и один из фондов ЕС
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ns-360646/

Туркменистан занимает четвёртое место в мире по объёму доказанных запасов газа — 17,5 трлн кубометров (9,4% мировых запасов, данные BP)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:21

Пойдет ли в Европу газ из Туркмении и Узбекистана? Это ещё тот вопрос.В любом случае этот газ пойдет мимо Украины. https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B ... a-48290079
ceba
 
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