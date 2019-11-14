В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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барабашов написав:У него пакет за 30грн от Водафона, он экономит и смотрит тарелку НТВ+
У меня нет тарелки, больше того нет телевизора, если бы Вы были внимательны, а не язвили, то заметили, что ранее я о этом писал И да, я экономлю и с радостью когда есть такая возможность, хотел бы перейти на тариф от Водафона за 30 грн. о котором Вы тут написали но не могу найти у них таких пакетов дайте плиз ссылку на него и я с целью экономии перейду на этот тариф а то сейчас у меня тариф в два раза дороже
Руины Дейтройта https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie ... troit.html И Янгстауна https://realt.onliner.by/2017/11/16/belt И это не Воркута на 68-ом градусе северной широты, чей уголь в нормальной экономике оказался абсолютно ненужным, а бывшие автомобильные и металлургическая столицы Америки Непосредственно к теме https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года) январь-октябрь 2019 Доходы, всего 16 669.8 Нефтегазовые доходы 6 676.7 Ненефтегазовые доходы 9 993.1 Расходы, всего 13 598.4 Профицит (+)3 071,4 январь-октябрь 2018 Доходы, всего 15 802.3 Нефтегазовые доходы 7 222 Ненефтегазовые доходы 8 580,3 Расходы, всего 12 720 Профицит (+)3 082 Доходы бюджета за год выросли на 875 млрд, при этом нефтегазовые сократились на 550 млрд, а ненефтегазовые выросли сразу на 1 400 млрд (1/6). При этом деньги наконец-то начали тратить - расходы выросли на 870 млрд.
Туркменистан занимает четвёртое место в мире по объёму доказанных запасов газа — 17,5 трлн кубометров (9,4% мировых запасов, данные BP)
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД