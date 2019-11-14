Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:13

Краткая информация об исполнении федерального бюджета (млрд. руб, накоплено с начала года)

январь-октябрь 2019

Доходы, всего 16 669.8

Нефтегазовые доходы 6 676.7

Ненефтегазовые доходы 9 993.1

Расходы, всего 13 598.4

Профицит (+)3 071,4

январь-октябрь 2018

Доходы, всего 15 802.3

Нефтегазовые доходы 7 222

Ненефтегазовые доходы 8 580,3

Расходы, всего 12 720

Профицит (+)3 082

Руины ДейтройтаИ ЯнгстаунаИ это не Воркута на 68-ом градусе северной широты, чей уголь в нормальной экономике оказался абсолютно ненужным, а бывшие автомобильные и металлургическая столицы АмерикиНепосредственно к темеДоходы бюджета за год выросли на 875 млрд, при этом нефтегазовые сократились на 550 млрд, а ненефтегазовые выросли сразу на 1 400 млрд (1/6). При этом деньги наконец-то начали тратить - расходы выросли на 870 млрд.