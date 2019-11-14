Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.