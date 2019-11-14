RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску.
И вот
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю

Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21620
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:43

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

О том, что у корпорации «Иркут» есть 175 твердых и оплаченных заказов на самолет МС-21, сообщал в январе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности.

https://www.rbc.ru/politics/18/11/2019/ ... =from_main
Самолет еще даже не начали производить серийно, но 175 экземпляров уже оплатили
Волгарь
 
Повідомлень: 7293
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 562563564565
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, скільки українці платитимуть за газ взимку
R2 » Пон 18 лис, 2019 02:23
0 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лис, 2019 02:23
R2
Скільки готові платити початківцям (інфографіка)
R2 » Нед 17 лис, 2019 18:22
3 202
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лис, 2019 22:56
PasserBy
Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в...
R2 » Чет 14 лис, 2019 17:05
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 18:31
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.