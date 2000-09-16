budivelnik написав: Волгарь написав:
отложили мостовой переход через Лену к Якутску.
И вот
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов.
2000 Андреевский автодорожный мост (Москва) — ~135м
2000 Дорогомиловский автодорожный мост (Москва) — 790м
2000.09.16 Сургутский мост (через реку Обь) — 2110м
2000.10.06 Мостовой переход через реку Парабель (Парабель — Каргасок) — 225м
2000.12.16 (2009.10.16) Саратовский мост (через реку Волга, Пристанное) — 2351м
2001 Киевский пешеходный мост.
2001 Лужнецкий железнодорожный мост (Москва) — ~135м
2001 Мост через реку Улу-Юл (Первомайское — Улу-Юл, Томская область) — 139м
2001.08 Мост через реку Вуокса (А124, Перевозное) — 250м
2001.09 Железнодорожный мостовой переход через реку Веребье (Прямой Веребьинский ход, Веребье) — 500м
2001.10.02 Мост через реку Северная Двина (Котлас) — 1200м
2002 Мост через реку Аксай (Большой Лог — Старочеркасск) — 271м
2002 Мост через реку Лебедь (Турочак, Алтай) — 170м
2002.10.22 Мост через реку Кама (Сорочьи Горы) — 1608м
2002.11 Мост через реку Северский Донец (2ой переезд, Каменск-Шахтинский) — 381м
2003 Мост через долину реки Мацеста (Сочи) — 910м,ну и так далее. Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.