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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:56

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску.
И вот
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю

Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:43

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

О том, что у корпорации «Иркут» есть 175 твердых и оплаченных заказов на самолет МС-21, сообщал в январе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности.

https://www.rbc.ru/politics/18/11/2019/ ... =from_main
Самолет еще даже не начали производить серийно, но 175 экземпляров уже оплатили
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:54

В списке геополитических интересов Кремля более 30 африканских стран и как минимум в 20 из них уже работают российские военные специалисты и наемники.

В бою погибли 20 военнослужащих правительственной армии и пятеро россиян. Все они были обезглавлены.
http://classic.newsru.com/russia/31oct2 ... ambik.html

И
Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян
https://www.interfax.ru/world/682466

Классическое «их там нет» :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:38

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску.
И вот
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю

Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов.
2000 Андреевский автодорожный мост (Москва) — ~135м
2000 Дорогомиловский автодорожный мост (Москва) — 790м
2000.09.16 Сургутский мост (через реку Обь) — 2110м
2000.10.06 Мостовой переход через реку Парабель (Парабель — Каргасок) — 225м
2000.12.16 (2009.10.16) Саратовский мост (через реку Волга, Пристанное) — 2351м
2001 Киевский пешеходный мост.
2001 Лужнецкий железнодорожный мост (Москва) — ~135м
2001 Мост через реку Улу-Юл (Первомайское — Улу-Юл, Томская область) — 139м
2001.08 Мост через реку Вуокса (А124, Перевозное) — 250м
2001.09 Железнодорожный мостовой переход через реку Веребье (Прямой Веребьинский ход, Веребье) — 500м
2001.10.02 Мост через реку Северная Двина (Котлас) — 1200м
2002 Мост через реку Аксай (Большой Лог — Старочеркасск) — 271м
2002 Мост через реку Лебедь (Турочак, Алтай) — 170м
2002.10.22 Мост через реку Кама (Сорочьи Горы) — 1608м
2002.11 Мост через реку Северский Донец (2ой переезд, Каменск-Шахтинский) — 381м
2003 Мост через долину реки Мацеста (Сочи) — 910м,ну и так далее. Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:28

  ceba написав:
  budivelnik написав:
  Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску.
И вот
Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане...
Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли
а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто
б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому
всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю

Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов.
.....
Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
Це вже істерика....
Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 :shock: мостів...
Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом
І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 20:42

  budivelnik написав:Це вже істерика....
Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 :shock: мостів...
Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом
І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
Хорошо ,что ты не лузер и проживаешь в сердце Европы. По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши. В РФ проживает 147 млн. чел. менее 2% от населения Земли. В самой европейской стране за этот период , построенные мосты можно сосчитать по пальцам правой руки уклониста от службы в армии.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 22:03

  ceba написав:По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши.
Я ж казав-істерика....
1 Для населення- будуються квартири(міста-села-магазини) , а кількість доріг і мостів-залежить від територій...
2 Чим більш цивілізована країна-тим більше в неї вже збудованої інфраструктури
Чим менш цивілізована-тим менше в неї мостів/доріг на км2 територій
3 Біч росії - населення.якого дико мало для таких територій
І поки росія була в складі СРСР - її території обслуговували мешканці республік з в 20-50 разів більшою густиною населення ніж в росії.
СРСР - розпався
росія залишилась на бобах - території є ,багатства на цих територіях - є , а освоїти їх нікому.от педерація й кидається як голодний вовк на сусідів з метою отримати їй необхідний ресурс-людей
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 01:40

budivelnik
Там около Монголии есть сумашедший людской ресурс. От приезда которого на бескрайние просторы Рассии откупаются бесплатным газом по "Силе Сибири".
Когда это ресурс приедет то пенсы в Хрыму сразу это ощутят по приезду МедведЯ с заранее заготовленной фразой для "Первого"и "НТВ"
барабашов
 
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