В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов. 2000 Андреевский автодорожный мост (Москва) — ~135м 2000 Дорогомиловский автодорожный мост (Москва) — 790м 2000.09.16 Сургутский мост (через реку Обь) — 2110м 2000.10.06 Мостовой переход через реку Парабель (Парабель — Каргасок) — 225м 2000.12.16 (2009.10.16) Саратовский мост (через реку Волга, Пристанное) — 2351м 2001 Киевский пешеходный мост. 2001 Лужнецкий железнодорожный мост (Москва) — ~135м 2001 Мост через реку Улу-Юл (Первомайское — Улу-Юл, Томская область) — 139м 2001.08 Мост через реку Вуокса (А124, Перевозное) — 250м 2001.09 Железнодорожный мостовой переход через реку Веребье (Прямой Веребьинский ход, Веребье) — 500м 2001.10.02 Мост через реку Северная Двина (Котлас) — 1200м 2002 Мост через реку Аксай (Большой Лог — Старочеркасск) — 271м 2002 Мост через реку Лебедь (Турочак, Алтай) — 170м 2002.10.22 Мост через реку Кама (Сорочьи Горы) — 1608м 2002.11 Мост через реку Северский Донец (2ой переезд, Каменск-Шахтинский) — 381м 2003 Мост через долину реки Мацеста (Сочи) — 910м,ну и так далее. Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов. ..... Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
Це вже істерика.... Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 мостів... Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Це вже істерика.... Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 мостів... Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
Хорошо ,что ты не лузер и проживаешь в сердце Европы. По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши. В РФ проживает 147 млн. чел. менее 2% от населения Земли. В самой европейской стране за этот период , построенные мосты можно сосчитать по пальцам правой руки уклониста от службы в армии.
ceba написав:По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши.
Я ж казав-істерика.... 1 Для населення- будуються квартири(міста-села-магазини) , а кількість доріг і мостів-залежить від територій... 2 Чим більш цивілізована країна-тим більше в неї вже збудованої інфраструктури Чим менш цивілізована-тим менше в неї мостів/доріг на км2 територій 3 Біч росії - населення.якого дико мало для таких територій І поки росія була в складі СРСР - її території обслуговували мешканці республік з в 20-50 разів більшою густиною населення ніж в росії. СРСР - розпався росія залишилась на бобах - території є ,багатства на цих територіях - є , а освоїти їх нікому.от педерація й кидається як голодний вовк на сусідів з метою отримати їй необхідний ресурс-людей
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Там около Монголии есть сумашедший людской ресурс. От приезда которого на бескрайние просторы Рассии откупаются бесплатным газом по "Силе Сибири". Когда это ресурс приедет то пенсы в Хрыму сразу это ощутят по приезду МедведЯ с заранее заготовленной фразой для "Первого"и "НТВ"
ceba написав:Я ж казав-істерика.... 1 Для населення- будуються квартири(міста-села-магазини) , а кількість доріг і мостів-залежить від територій... 2 Чим більш цивілізована країна-тим більше в неї вже збудованої інфраструктури Чим менш цивілізована-тим менше в неї мостів/доріг на км2 територій
Украина цивилизованная и по этому там не строят мосты, станции метро, аэропорты, дороги , электростанции и закупают малоподержанные автобусы , троллейбусы, трамваи, вагоны в других странах. Любите антиквариат?