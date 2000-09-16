В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов. 2000 Андреевский автодорожный мост (Москва) — ~135м 2000 Дорогомиловский автодорожный мост (Москва) — 790м 2000.09.16 Сургутский мост (через реку Обь) — 2110м 2000.10.06 Мостовой переход через реку Парабель (Парабель — Каргасок) — 225м 2000.12.16 (2009.10.16) Саратовский мост (через реку Волга, Пристанное) — 2351м 2001 Киевский пешеходный мост. 2001 Лужнецкий железнодорожный мост (Москва) — ~135м 2001 Мост через реку Улу-Юл (Первомайское — Улу-Юл, Томская область) — 139м 2001.08 Мост через реку Вуокса (А124, Перевозное) — 250м 2001.09 Железнодорожный мостовой переход через реку Веребье (Прямой Веребьинский ход, Веребье) — 500м 2001.10.02 Мост через реку Северная Двина (Котлас) — 1200м 2002 Мост через реку Аксай (Большой Лог — Старочеркасск) — 271м 2002 Мост через реку Лебедь (Турочак, Алтай) — 170м 2002.10.22 Мост через реку Кама (Сорочьи Горы) — 1608м 2002.11 Мост через реку Северский Донец (2ой переезд, Каменск-Шахтинский) — 381м 2003 Мост через долину реки Мацеста (Сочи) — 910м,ну и так далее. Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
Волгарь написав:отложили мостовой переход через Лену к Якутску. И вот Путин одобрил проект моста через Лену в Якутске
Йшов 27 рік вставання з колін.... і після війни в Придністровї,Чечні(два рази),Абхазії,Грузії,Україні,Сирії...величне пуйло вирішило РОЗГЛЯНУТИ можливість приєднання міста Якутська до території вЯлІкОй пЕдЕрАцІї , правда воно ніби й не було відєднане... Літом на паромі раз в годину можна було переправитись ,зимою по льоду(така собі дорога життя на 27 році вЯлІчІя), проблема тільки тоді коли а - річка вже замерзла для парому і не має лід потрібної міцності для авто б - річка вже розмерзлась і не має міцності для авто,але ще не готова для парому всього якихось 2-4 місяці в році.коли на другий берег - тільки по повітрю
Може варто було спочатку в себе дома моси будувати і тільки потім будувати для нас? Кримський то з Кримом все одне перейде під протекторат України.
Ты не владеешь информацией с 2000 года в РФ было построено около двух сотен мостов. ..... Путин знает где и когда строить мосты так,что можешь не подсказывать Путину.Он как раз сейчас учится на вечерних курсах машиниста паровоза и через месяц поведет состав по украинскому мосту через Керченский пролив.
Це вже істерика.... Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 мостів... Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Це вже істерика.... Країна,яка займає 1/7 суші за 20 років збудувала 200 мостів... Поцікався,скільки мостів за цих самих 20 років збудовано іншим світом І якщо кількість збудованих перевищує 7*200=1400 - то ти живеш в країні лузері.
Хорошо ,что ты не лузер и проживаешь в сердце Европы. По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши. В РФ проживает 147 млн. чел. менее 2% от населения Земли. В самой европейской стране за этот период , построенные мосты можно сосчитать по пальцам правой руки уклониста от службы в армии.
ceba написав:По моему, мосты строятся для людей ,а не для суши.
Я ж казав-істерика.... 1 Для населення- будуються квартири(міста-села-магазини) , а кількість доріг і мостів-залежить від територій... 2 Чим більш цивілізована країна-тим більше в неї вже збудованої інфраструктури Чим менш цивілізована-тим менше в неї мостів/доріг на км2 територій 3 Біч росії - населення.якого дико мало для таких територій І поки росія була в складі СРСР - її території обслуговували мешканці республік з в 20-50 разів більшою густиною населення ніж в росії. СРСР - розпався росія залишилась на бобах - території є ,багатства на цих територіях - є , а освоїти їх нікому.от педерація й кидається як голодний вовк на сусідів з метою отримати їй необхідний ресурс-людей
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik Там около Монголии есть сумашедший людской ресурс. От приезда которого на бескрайние просторы Рассии откупаются бесплатным газом по "Силе Сибири". Когда это ресурс приедет то пенсы в Хрыму сразу это ощутят по приезду МедведЯ с заранее заготовленной фразой для "Первого"и "НТВ"
ceba написав:Я ж казав-істерика.... 1 Для населення- будуються квартири(міста-села-магазини) , а кількість доріг і мостів-залежить від територій... 2 Чим більш цивілізована країна-тим більше в неї вже збудованої інфраструктури Чим менш цивілізована-тим менше в неї мостів/доріг на км2 територій
Украина цивилизованная и по этому там не строят мосты, станции метро, аэропорты, дороги , электростанции. Все построено при проклятом "совке". Остается только закупать малоподержанные автобусы , троллейбусы, трамваи, вагоны в других странах,вкладывать деньги в старину,антиквариат. А тем временем,нецивилизованные возят цивилизованных на МКС. "Согласно докладу главного инспектора НАСА, за 13 лет сотрудничества с россиянами эта организация заплатила за 70 миссий по доставке астронавтов на МКС 3,9 миллиардов долларов. При этом документ показывает, что «Роскосмос» пользуется своей монопольной позицией. Изначально за доставку одного американца россияне брали чуть больше 20 миллионов долларов, но после прекращения использования шаттлов цены резко пошли вверх. Сейчас НАСА платит за одно место на корабле «Союз» 86 миллионов долларов.Из-за того, что американские шаттлы не удалось принять на службу в 2017 году, НАСА пришлось купить у россиян еще 12 мест на кораблях «Союз» за один миллиард долларов. Если к октябрю 2020 года ничего не изменится, американские астронавты могут вообще не попасть на орбитальную станцию: на борту российского корабля мест для них не отведено. Чтобы договориться о транспортировке очередных астронавтов, придется не только вновь вести переговоры с Москвой, но и отменить запрет на заключение НАСА новых подобных соглашений с «Роскосмосом», введенный в рамках санкций за агрессию России на Украине." https://inosmi.ru/economic/20191118/246 ... yandex.com Летать в космос это тебе не быкам хвосты крутить.