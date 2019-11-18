Forbes (США): для Уолл-стрит Россия стала «пуленепробиваемой»
Извините, ненавистники, но рынок ценных бумаг у Путина лучше, чем у Си, лучше, чем у Трампа. И виновата в этом Европа.
Несмотря на все разговоры о «нуждающемся» Владимире Путине и, непременно — о России, нуждающейся в финансовых ресурсах, поскольку ее крупные государственные компании находятся под санкциями, российские облигации стали ценными бумагами, которые иметь надо обязательно. И не только в Европе, где доходность близка к нулю, но и американским компаниям, управляющим глобальными облигационными фондами, которые хотят получать деньги за имеющиеся у них долговые бумаги.
«Они стали „пуленепробиваемыми", — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau), соруководитель отдела долговых бумаг стран с развивающейся экономикой компании по управлению активами „Шредерс Инвестмент" (Schroders Investment) в Нью-Йорке. — Они могут погасить все свои внешние долги за счет резервов Центрального банка. Кроме того, они снижают процентные ставки. Валюта очень стабильна. И у них есть финансовая возможность расходовать средства на свою экономику».
Валютные резервы России составляют более 433 миллионов долларов (так в оригинале, на самом деле по данным ЦБ РФ — 541,1 миллиардов долларов, прим ред.), а ее запас монетарного золота эквивалентен 107,9 миллиона долларов (так в оригинале, прим. ред.). Это самые значительные золотовалютные резервы среди крупных развивающихся рынков после Китая, резервы которого составляют более трех триллионов долларов.